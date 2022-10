'Vemo, kje se nahaja ruska jedrska podmornica'

V tujih medijih se že dalj časa pojavljajo informacije, da je iznad vodne gladine izginila ruska jedrska podmornica Belgorod. Informacijam so nato sledila ugibanja, kje se nahaja in če se je njena posadka odpravila na posebno 'jedrsko misijo'. A drugi mediji pomirjajo, da ruski podmornici že dalj časa sledijo in da ni razloga za skrb. Ugibanja o podmornici kljub temu niso potihnila, pojavljajo se tudi nova - je odgovorna za puščanje na plinovodih Severni tok 1 in 2?

icon-expand "Za nekaj časa je izginila pod morsko gladino. To podmornice počno." FOTO: Profimedia Podmorskemu plovilu že dalj časa sledijo pri mediju Naval news, kjer trdijo, da točno vejo, kje se 'izginula' podmornica nahaja. Njihovi zadnji slikovni viri potrjujejo, da že od 22. septembra pluje po Barentsovem morju, severno od ruskega polotoka Kola. Nazadnje so jo tam opazili v zadnjih dneh septembra. Preden je zavila v Barentsovo morje je plula po Belem morju. V prvih dneh oktobra pa naj bi Belgorod zapustil svojo lokacijo. Nato je po poročanju Timesa zaveznikom in članicam poslal poročilo o premiku. Pentagon se je na poročanja odzval v ponedeljek in dejal, da ima ameriška vojska načrte za široko paleto situacij in nepredvidljivih dogodkov. Njeno trenutno potovanje, na katerem je brez prestanka že od 8. julija, ko je postala del ruske mornarice, velja za najdaljšega do sedaj. Približno 187 metrov dolga in 15 metrov široka podmornica K-329 Belgorod tehta skoraj 30.000 ton. Velja za največjo na svetu, opremljena pa je s posebnim strateškim jedrskim orožjem t.i. Pozejdonom. Gre za posebno daljinsko vodeno podvodno plovilo, opremljeno z jedrsko bojno glavo. lahko se potopi na 1000 metrov morske globine in ima 10.000-kilometrski doseg. Naval News omenja tudi, da bi se podmornica lahko pripravljala na poskusno izstrelitev prej omenjenega orožja. Test bi bil lahko povsem rutinski, saj Pozejdona domnevno niso še nikoli preizkusili. A razlogov za izstrelitev je še več. Kot ugibajo, bi lahko oborožitveni sistem testirali tudi zgolj zaradi želje po stopnjevanju groženj z jedrskim orožjem. Kljub temu zatrjujejo, da se jim gibanje podmornice ne zdi sporno ali zaskrbljujoče. "Za nekaj časa je izginila pod morsko gladino. To podmornice počno," so zapisali. Odgovorna za puščanje plina na Severnem toku 1 in 2? Ker ruska podmornica poleg nošnje posebnega oborožitvenega sistema Pozejdon lahko nase priključi tudi manjše podmornice, ki se lahko pri potopu dosežejo izjemne globine. Zato se v povezavi z Belgorodom pojavljajo tudi ugibanja, ali je odgovorna za puščanje plinovodov Severni tok 1 in 2. Seizmologi so namreč pred puščanjem v Baltskem morju zaznali dve močni eksploziji, v javnosti so se pojavila ugibanja, če je šlo za sabotažo - v Rusiji so ciljali na Zahod, ki jim je obtožbe vračal. Tehnično bi podmornica lahko izvedla tak napad, zatrjujejo na mediju. Kljub temu dvomijo, da je bila v napad res vpletena, saj so jo v času puščanja obeh plinovodov večkrat opazili v Barentsovem morju. Ob pregledu prejšnjih lokacij podmornice so tudi izključili možnost, da se je sploh kadarkoli obiskala morje v Baltskem zalivu.