Ven iz moje maternice!

Mar res, ker smo imele preveč, ko smo pod bremeni vsakdanjega seksizma razbijale steklene strope, delale v službi in doma, se umikale pred nasiljem in želele zgolj živeti v miru, brez strahu, z možnostjo svobodnega odločanja o sebi – zato nas je sedaj treba kaznovati? Uravnavanje rojstev je del naše zgodovine, prepoved splava na število rojstev ne bo imela vpliva, bo pa bistveno vplivala na preživetje žensk, ki bodo slednjega primorane opravljati v nevarnih okoliščinah, če si primerne oskrbe ne bodo mogle privoščiti. Za kaj torej gre? Za koga se borijo?

Medtem ko smo spale

V javnost je pred dnevi ušel osnutek odločitve vrhovnih sodnikov Združenih držav Amerike, ki so s konservativno večino, za katero so si uspešno prizadevali več desetletij, lahko mirno in neizbežno zaključili, da pravica do abortusa ni globoko zakoreninjena v tradiciji in zgodovini naroda; da so se sodniki v pomembnih precedenčnih primerih Roe proti Wade (1973) in Planned Parenthood proti Casey (1992), ki danes predstavljajo zakonsko podlago za umetno prekinitev nosečnosti, preprosto zmotili ter da tudi zato, ker besede splav ni moč najti v besedilu ustave. To pomeni, da je v letu 2022 napočil čas, da se pristojnost zakonodajne ureditve področja umetne prekinitve nosečnosti vrne v pristojnost posameznih zveznih držav. To v praksi pomeni, da bo po tej odločitvi več kot 20 zveznih držav (v katerih je že danes splav praktično nedostopen) z zakonodajo lahko preganjalo in kaznovalo ženske in tiste, ki bi splave kljub temu izvajali.

Da jim gre za otroke, glasno kličejo vsi pravi moški in prave ženske – očetje in matere, ki svojo vlogo v oblikovanju družine vidijo očitno zgolj pri spočetju in rojstvu. Kako drugače lahko razumemo dejstvo, da ti isti starši, ki želijo varnost in življenje, ne organizirajo protestov za dovolj dolg in plačan materinski, očetovski in starševski dopust, zakaj ne zaženejo pobude za javno dostopno in brezplačno, kvalitetno vrtčevsko varstvo otrok in zakaj predvsem ne poskrbijo za to, da bi ženske lahko bile deležne kakovostne nege in skrbi, za katero jim ne bi bilo treba (če bi si to sploh lahko privoščile) doplačevati?