Venezuelski reševalci iščejo pogrešane, število žrtev plazu narašča

Zaradi obilnih padavin je reka El Pato prestopila bregove, posledično pa se je tam sprožil tudi zemeljski plaz. Poplavne vode so odnesle drevesa, avtomobile in poslopja v mestu, ki leži okvirno 50 kilometrov jugozahodno od prestolnice Caracas, poroča BBC .

Da bi našli preživele, prebivalci z rokami kopljejo po blatu. Pridružili so se jim tudi reševalni psi in specializirane iskalne enote. Pri iskanju in reševanju oseb tako sodeluje približno 1000 reševalcev. "Poskušamo rešiti vsakogar in izrekamo sožalje vsem, ki so izgubili bližnje," je dejala podpredsednica Delcy Rodriguez. Predsednik Nicolas Maduro je razglasil tridnevno žalovanje, med smrtnimi žrtvami pa sta bila tudi dva malčka, poročajo lokalni mediji.

Eden od domačinov je povedal, da je preživel tako, da se je 40 minut držal antene, medtem ko je njegovo hišo odneslo. "Reka me je ujela in vse, kar mi je preostalo, je bilo to, da sem se oprijel antene na strehi," je povedal 65-letnik.

Carmen Melendez, ki že vse življenje živi v mestu, je povedala: "Mesto je izgubljeno." Hiše, trgovine in drugi prostori v kraju Las Tejerias so v celoti ali delno napolnjeni z blatom in drugimi naplavinami, ki jih je prinesla voda. Območje je trenutno brez elektrike in pitne vode, poroča Reuters.

V ponedeljek so ceste v Las Tejeriasu čistili tudi s pomočjo buldožerjev, saj je po večdnevnem deževju posijalo sonce.