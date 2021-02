Venezuela izgnala veleposlanico EU

Dodal je, da jo je na podlagi odločitve predsednika države Nicolasa Madure na današnjem srečanju obvestil, da v državi ni več zaželena in da jo mora zapustiti v 72 urah.

EU je v ponedeljek uvedla dodatne sankcije proti 19 visokim funkcionarjem Madurovega režima zaradi njihove vloge pri dejanjih in odločitvah, ki so po oceni povezave škodile demokraciji in vladavini prava v Venezueli.

Z odločitvijo, ki so jo potrdili zunanji ministri 27 držav članic, je tako unija uvedla sankcije proti skupno 55 visokim predstavnikom režima v Venezueli. Sankcije vključujejo prepoved potovanj v EU in zamrznitev premoženja na ozemlju EU.

EU je med drugim uvedla sankcije proti guvernerju zvezne države Zulia, poveljniku vojskeRemigiu Ceballosu Ichasoju, trem članom volilnega sveta, tudi predsednici sveta Indiri Maira Alfonzo Izaguirri, ter dvema poslancema.

EU januarja napovedala dodatne sankcije

EU je januarja napovedala dodatne sankcije zaradi poslabšanja razmer v Venezueli po spornih parlamentarnih volitvah decembra lani, ki so potekale ob bojkotu glavnih opozicijskih strank. Izida volitev zaradi številnih nepravilnosti niso priznale EU, ZDA ter več latinskoameriških držav.

Arreaza je sankcije EU danes obsodil kot nezakonite. Izrazil je upanje, da bo EU znova premislila in da bodo lahko znova zgradili mostove zaupanja in dialoga.

Že pri prejšnjem sklopu sankcij 29. julija lani je Venezuela veleposlanico EU razglasila za persono non grata in ji dala 72 ur časa, da zapusti državo. Ob izteku roka pa si je premislila.