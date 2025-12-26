Venezuela izpustila 60 priprtih po protestih proti Maduru

Izpustitve zapornikov so se začele na božični dan. Gre za ljudi, ki so bili aretirani med množičnimi protesti po spornih predsedniških volitvah julija 2024.

"Praznujemo izpustitev več kot 60 Venezuelcev, ki nikoli ne bi smeli biti pridržani," je povedala vodja odbora Andreina Baduel. Ob tem je poudarila, da mnogi izpuščeni še niso popolnoma svobodni, saj zoper njih veljajo omejitve, ter dodala, da si bodo še naprej prizadevali za popolno izpustitev vseh političnih zapornikov, poroča Al Jazeera.

Nicolas Maduro si je na volitvah zagotovil tretji predsedniški mandat, kar je del opozicije zavrnil zaradi obtožb o volilnih nepravilnostih in goljufijah. Sporni izid je sprožil večtedenske proteste po vsej državi, med katerimi so varnostne sile po uradnih podatkih aretirale približno 2400 ljudi. Skupine za človekove pravice ocenjujejo, da je bilo od takrat izpuščenih skoraj 2000 oseb.