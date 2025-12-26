Naslovnica
Tujina

Venezuela izpustila 60 priprtih po protestih proti Maduru

Caracas, 26. 12. 2025 10.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D. S.
Pozivi k izpustitvi zapornikov v Venezueli

Venezuelske oblasti so izpustile najmanj 60 ljudi, pridržanih med protesti proti ponovni izvolitvi predsednika Nicolasa Madura. Družine izpuščenih pozdravljajo odločitev, a hkrati opozarjajo, da v zaporih ostajajo še stotine političnih zapornikov.

Izpustitve zapornikov so se začele na božični dan. Gre za ljudi, ki so bili aretirani med množičnimi protesti po spornih predsedniških volitvah julija 2024.

"Praznujemo izpustitev več kot 60 Venezuelcev, ki nikoli ne bi smeli biti pridržani," je povedala vodja odbora Andreina Baduel. Ob tem je poudarila, da mnogi izpuščeni še niso popolnoma svobodni, saj zoper njih veljajo omejitve, ter dodala, da si bodo še naprej prizadevali za popolno izpustitev vseh političnih zapornikov, poroča Al Jazeera.

Nicolas Maduro si je na volitvah zagotovil tretji predsedniški mandat, kar je del opozicije zavrnil zaradi obtožb o volilnih nepravilnostih in goljufijah. Sporni izid je sprožil večtedenske proteste po vsej državi, med katerimi so varnostne sile po uradnih podatkih aretirale približno 2400 ljudi. Skupine za človekove pravice ocenjujejo, da je bilo od takrat izpuščenih skoraj 2000 oseb.

Kljub zadnjim izpustitvam pa nevladna organizacija Foro Penal poroča, da je v Venezueli še vedno najmanj 900 političnih zapornikov. Sorodniki izpuščenih so povedali, da so bili številni pridržani v zaporu Tocoron v zvezni državi Aragua, enem najbolj varovanih zaporov v državi. Oblasti niso javno pojasnile pogojev ali morebitnih omejitev, pod katerimi so bili izpuščeni.

"Ne smemo pozabiti, da več kot tisoč družin še vedno čaka na izpustitev svojih bližnjih," je poudarila Baduelova. Njena osebna zgodba je tesno povezana s tematiko političnih zapornikov: njen oče, Raúl Isaías Baduel, nekdanji obrambni minister in nekdanji zaveznik pokojnega predsednika Huga Cháveza, je leta 2021 umrl v priporu.

