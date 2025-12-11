Venezuela ob ameriškem zasegu tankerja: Vedno je šlo za naše naravne vire

Kot smo poročali, je ameriški predsednik po zasegu trdil, da so ga zasegli z dobrim razlogom ter dodal, da bodo plovilo in nafto na njem najverjetneje obdržali. Lastnika plovila Trump ni želel razkriti, je pa dodal: "Domnevam, da bomo nafto obdržali," poroča AlJazeera .

Do zasega je prišlo v mednarodnih vodah. Plovilo z imenom Skipper je prevažalo venezuelsko surovo nafto. Tanker je bil prej povezan z iransko nafto, zaradi teh povezav pa je zvezni sodnik izdal odredbo za njegovo zasego, poročajo ameriški mediji.

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je povedala, da so pri zasegu sodelovali Zvezni preiskovalni urad, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za domovinsko varnost in ameriška obalna straža. "Več let je bil ta naftni tanker pod ameriškimi sankcijami zaradi vpletenosti v nezakonito mrežo transporta nafte, ki podpira tuje teroristične organizacije," je zapisala na X-u.

Visok vojaški predstavnik je povedal, da so helikopterji, uporabljeni v operaciji, vzleteli z ladje USS Gerald Ford, največje letalonosilke na svetu, ki je bila prejšnji mesec poslana na Karibe, poroča BBC. V operaciji sta sodelovala dva helikopterja, deset pripadnikov obalne straže in deset marincev ter pripadniki specialnih enot.

Cene nafte Brent so se v sredo nekoliko zvišale, saj je novica o zasegu okrepila strahove glede kratkoročne ponudbe. Analitiki opozarjajo, da bi lahko ta poteza ogrozila ladjarje in še dodatno porušila venezuelski izvoz nafte.