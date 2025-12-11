Svetli način
Tujina

Venezuela ob ameriškem zasegu tankerja: Vedno je šlo za naše naravne vire

Washington/Caracas, 11. 12. 2025 07.08 | Posodobljeno pred 26 minutami

V že tako napeti situaciji so ZDA zasegle tanker, ki je prevažal venezuelsko nafto. Venezuelska vlada je potezo ostro obsodila in jo označila za "očitno krajo" in "mednarodno piratstvo", pri čemer trdi, da je bil cilj ZDA vedno prisvojitev njihovih bogatih naravnih virov.

Kot smo poročali, je ameriški predsednik po zasegu trdil, da so ga zasegli z dobrim razlogom ter dodal, da bodo plovilo in nafto na njem najverjetneje obdržali. Lastnika plovila Trump ni želel razkriti, je pa dodal: "Domnevam, da bomo nafto obdržali," poroča AlJazeera.

Do zasega je prišlo v mednarodnih vodah. Plovilo z imenom Skipper je prevažalo venezuelsko surovo nafto. Tanker je bil prej povezan z iransko nafto, zaradi teh povezav pa je zvezni sodnik izdal odredbo za njegovo zasego, poročajo ameriški mediji.

Ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je povedala, da so pri zasegu sodelovali Zvezni preiskovalni urad, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za domovinsko varnost in ameriška obalna straža. "Več let je bil ta naftni tanker pod ameriškimi sankcijami zaradi vpletenosti v nezakonito mrežo transporta nafte, ki podpira tuje teroristične organizacije," je zapisala na X-u.

Visok vojaški predstavnik je povedal, da so helikopterji, uporabljeni v operaciji, vzleteli z ladje USS Gerald Ford, največje letalonosilke na svetu, ki je bila prejšnji mesec poslana na Karibe, poroča BBC. V operaciji sta sodelovala dva helikopterja, deset pripadnikov obalne straže in deset marincev ter pripadniki specialnih enot.

Cene nafte Brent so se v sredo nekoliko zvišale, saj je novica o zasegu okrepila strahove glede kratkoročne ponudbe. Analitiki opozarjajo, da bi lahko ta poteza ogrozila ladjarje in še dodatno porušila venezuelski izvoz nafte.

Venezuelska vlada: To je mednarodno piratstvo

Trumpova administracija Venezueli očita, da tihotapi prepovedane droge v ZDA, Venezuela, ki je dom nekaterih največjih zalog nafte na svetu, pa obsoja Washington, da poskuša ukrasti njene vire. Iz venezuelske vlade so se odzvali, da zaplemba "predstavlja očitno krajo in dejanje mednarodnega piratstva". V izjavi so poudarili, da so se s tem končno razkrili resnični razlogi za dolgotrajno agresijo proti Venezueli. "Vedno je šlo za naše naravne vire, našo nafto, našo energijo – za vire, ki pripadajo izključno venezuelskemu ljudstvu," so sporočili.

Maduro je pred tem na zborovanju v Caracasu pozval državljane, naj ravnajo kot "bojevniki" in naj bodo pripravljeni "po potrebi strti zobe severnoameriškemu imperiju", poroča Guardian.

venezuela zda trump maduro tanker zaseg nafta
ČrniGad
11. 12. 2025 08.03
USA lahko serjejo po celem svetu, Rusija pa kot velesila, po vzoru USA, ne sme želeti/imeti kontrole na svojih mejah in v sosednjih državah?
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
11. 12. 2025 08.01
+1
"Vedno je šlo za mednarodno piratstvo" Droge so pretveza za naivne le.
ODGOVORI
1 0
