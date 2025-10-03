Venezuela ob svoji obali opazila več ameriških lovskih letal F-35

Venezuelske oblasti trdijo, da so v svojem zračnem prostoru zaznale pet ameriških lovcev F-35. ZDA obtožujejo "vojaškega nadlegovanja" in ogrožanja "varnosti naroda".

"To so bojna letala. Imperializem se je drznil približati se venezuelski obali," je v četrtek dejal venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino, po tem, ko je sporočil, da so zaznali vsaj pet ameriških lovcev F-35. "Nezakoniti vdor" ameriških vojaških letal je označil za grožnjo in provokacijo Združenih držav Amerike, poroča tiskovna agencija Agencia Venezuela. "Prisotnost teh letal, ki letijo v bližini našega bižnjega Karibskega morja je vulgarnost, provokacija, grožnja varnosti naroda," je Padrino sporočil iz letalske baze in dodal: "Opazujemo jih, hočem, da veste. In hočem, da veste, da nas to ne ustrahuje. To ne ustrahuje prebivalcev Venezuele." "Pred vsem svetom obsojam vojaško nadlegovanje in vojaško grožnjo ameriške vlade proti venezuelskemu ljudstvu, ki si želi miru, dela in sreče," je še dejal. Prisotnost ameriških bojnih letal je zaznala zračna obramba države, sistemi za nadzor zračnega prometa na mednarodnem letališču Maiquetia, ki služi prestolnici Caracas, in komercialno letalo.

Ameriški lovci F-35 FOTO: AP icon-expand

Venezuelsko zunanje in obrambno ministrstvo sta v skupni izjavi sporočila, da so ameriška bojna letala zaznali 75 km od njihove obale. Če se letala niso približala več kot do razdalje, ki so jo navedle venezuelske oblasti, potem niso kršila državnega zračnega prostora, ki se razteza približno 12 navtičnih milj oziroma 22 km od obale, poroča Al Jazeera. Kljub temu so venezuelske oblasti ZDA obtožile kršenja mednarodnega prava in ogrožanja civilnega letalstva v Karibskem morju. V svoji izjavi sta ministrstvi še zapisali, da Venezuela "poziva ameriškega vojnega ministra Petea Hegsetha, naj nemudoma preneha s svojo nepremišljeno, vznemirljivo in vojno hujskaško držo", ki da moti mir na Karibih. Pentagon se na novinarska vprašanja glede obtožb venezuelskih oblasti še ni odzval. Ameriški mediji so v četrtek poročali, da je ameriški predsednik Donald Trump obvestil kongres, da so ZDA zdaj vpletene v "nemednarodni oboroženi spopad" proti mamilarskim kartelom, katerih člane bodo po novem obravnavali kot "nezakonite borce". Ta poteza omogoča ameriški administraciji, da latinskoameriške mamilarske kartele označi za "narkoteroriste", ki si prizadevajo destabilizirati ZDA s tihotapljenjem prepovedanih drog čez meje ZDA.