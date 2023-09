Venezuela v 'hotel za vodje tolp' poslala 11.000 vojakov, ki so prevzeli nadzor

Venezuela je v zapor Tocoron na severu države poslala 11.000 vojakov – z namenom, da ponovno prevzamejo nadzor nad enim svojih največjih zaporov, ki je že več let pod nadzorom vplivne kriminalne združbe. Njeni člani in drugi obsojenci so živeli v luksuznih razmerah – z bazenom, igralnicami in celo mini živalskim vrtom – lahko so se tudi prosto sprehajali po njem. V zaporu so živeli tudi njihovi družinski člani.

Zapor Tocoron je bil več let sedež tolpe Tren de Aragua, kjer si je ta uredila objekte, kot so nočni klub, igralnice, bazen in celo mini živalski vrt, obsojenci pa so se lahko prosto sprehajali, je za agencijo AFP povedala venezuelska preiskovalna novinarka Ronna Risquez. Med obsežno akcijo, v kateri je sodelovalo 11.000 pripadnikov varnostnih sil, so izbruhnili spopadi, v katerih so bili ranjeni tako vojaki kot obsojenci, kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, so poslopja zagorela.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da so lahko ponovno vzpostavili nadzor v zaporu, so morali pripadniki venezuelskih specialnih sil uporabiti tudi ekploziv.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vlada je napovedala popolno evakuacijo zapora in notranji minister Remigio Ceballos je za državno televizijo VTV povedal, da bodo zapornike premestili v druge zapore. Po poročanju BBC-ja jih je okoli 6000. Poleg obsojencev je v zaporu živelo tudi veliko svobodnih državljanov, njihovih družinskih članov, partnerk in otrok. Potem ko so oblasti sporočile, da bodo zapornike preselile, so nekateri sorodniki jokali, ne vedoč, kam bodo šli zdaj, poroča BBC. "Čakam, da slišim, kam bodo odpeljali mojega moža ... Živela sem tam, a so naju vrgli ven," je za tiskovno agencijo AFP povedala Gladys Hernandez. Novinarji so videli stražarje, ki so iz zapora odnašali motorna kolesa, televizorje, klimatske naprave in mikrovalovne pečice. "To je naše!" je zavpila ena od žensk zunaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Maduro: Velik uspeh v boju proti kriminalu V izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je venezuelsko notranje ministrstvo čestitalo vojakom za ponovno pridobitev popolnega nadzora nad zaporom in razbitje "središča zarote in kriminala". Predsednik Nicolas Maduro je v uradni izjavi pohvalil "velik uspeh v boju proti kriminalnim združbam." Po poročanju lokalnih medijev so nekateri zaporniki med obsežno akcijo tudi pobegnili, saj je vlada pozneje napovedala drugo fazo operacije za "iskanje in prijetje pobeglih kriminalcev".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Hotel' za vodje tolp Tren de Aragua, najmočnejša tolpa v Venezueli, se je oblikovala pred desetletjem in ima danes po pisanju Risquezove približno 5000 članov. Kriminalna dejanja izvaja po vsej državi, svoje lovke je razširila tudi v sosednje države. Njeni člani se ukvarjajo z ugrabitvami, ropi, trgovino z mamili, prostitucijo, izsiljevanjem, pa tudi z nezakonitim rudarjenjem zlata. InSight Crime think tank opozarja, da so tudi glavni igralec pri tihotapljenju migrantov. Risquezova pa je za AFP povedala, da je tolpa izkoristila gospodarsko in politično krizo v Venezueli v zadnjem desetletju za razširitev delovanja in je zdaj prisotna v vsaj osmih drugih državah Latinske Amerike. Zapor Tocoron je bil po njenih besedah povsem v njenih rokah. Opisala ga je kot "hotel za vodje tolp" z banko, bejzbolskim igriščem, restavracijo in celo diskoteko. Pod njim je bil zgrajen sistem tunelov, opremljenih z razsvetljavo."V njem sem videla moške s pištolami, stražarje, ki pa so člani tolpe. Varujejo zapor, a ne za državo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke