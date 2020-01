Guaido vstopil v parlament in se razglasil za predsednika parlamenta

Potem ko je venezuelska policija opozicijskemu voditelju Juanu Guaidoju dva dni preprečevala vstop v parlament, je slednjemu vendarle uspelo. Poslanci so ga ponovno izvolili za predsednika parlamenta, čeprav se je za predsednika v nedeljo razglasil že nekdanji Guaidojev zaveznik Luis Parra.

Pred venezuelskim parlamentom v Caracasu so danes vladale izredne razmere. Samooklicanemu predsedniku Venezuele Juanu Guaidoju je policija ponovno skušala preprečiti vstop v parlament, kjer bi ga poslanci znova izvolili za predsednika parlamenta. V nedeljo se je, potem ko Guaido ni mogel vstopiti v parlament, za predsednika razglasil nekdanji podpornik Guidoja Luis Parra. Guaido je postopanje varnostnih sil označil za "parlamentarni puč".

"Režim ugrablja in preganja poslance, militarizira zvezno zakonodajno palačo, preprečuje dostop in blokira vstop svobodnim medijem," je na Twitterju zapisal Guaido. "To je realnost Venezuele: želja po spremembah nasproti diktatorstvu, ki nadaljuje svoj pregon," je dodal. Toda poslanci so danes znova glasovali o podpori Guaidoju in ga ponovno izvolili za predsednika parlamenta. V nekem trenutku je zmanjkalo elektrike, poslanci pa so seznam prisotnih na glasovanju prebrali s pomočjo svetilke na telefonih.

V skladu z venezuelsko ustavo poslanci 5. januarja izvolijo predsednika parlamenta za enoletni mandat. Lani je bil na to mesto izvoljen opozicijski politik Juan Guaido. Nekaj tednov kasneje si je pridobil mednarodno pozornost, ko se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele. Zmago na volitvah si je sicer lastil Nicolas Maduro, ki pa sta ga venezuelska opozicija in večji del mednarodne skupnosti označila za nelegitimnega. Guaidoja so kot predsednika priznale številne države, a Maduro je ostal na položaju in obdržal pooblastila, predvsem zahvaljujoč podpori vojske.

