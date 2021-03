Venezuela uvaja bankovec za milijon bolivarjev, ki bo vreden 44 centov

Novi bankovci se bodo pridružili že obstoječim za 10.000, 20.000 in 50.000.

Poleg bankovca za milijon bolivarjev bodo uvedli tudi nova bankovca za 200.000 in 500.000, je v petek sporočila tamkajšnja Centralna banka. Nove bankovce bodo postopoma začeli uvajati od ponedeljka dalje, pridružili se bodo tistim za 10.000, 20.000 in 50.000, ki so trenutno v uporabi.

Venezuela, ki ima sicer velike zaloge nafte, se že leta spopada s hudo finančno in humanitarno krizo. Januarja je inflacija znašala kar 2665 odstotkov, poroča Reuters. Prav zaradi visoke inflacije venezuelska vlada že leta izdaja nove bankovce, leta 2018 so na primer z njih izbrisali pet ničel. Na gospodarsko situacijo vplivajo tudi sankcije, ki so jih uvedle ZDA, Evropska unija ter nekatere druge države. ZDA prav tako uradno ne priznavajo vlade pod vodstvom Nicolasa Madura.