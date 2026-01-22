Začasna voditeljica Venezuele naj bi se za Madurovim hrbtom pogajala z ZDA

Britanski Guardian poroča, da se je komunikacija med ameriškimi uradniki in zdajšnjo začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez začela že jeseni lani, nadaljevala pa po ključnem telefonskem pogovoru med Donaldom Trumpom in Nicolasom Madurom konec novembra lani. Trump naj bi Maduru takrat dejal, da mora zapustiti Venezuelo, kar pa je odstavljeni venezuelski predsednik zavrnil.
Guardianov vir, eden od Američanov, udeleženih v pogovorih, je razkril, da je decembra Rodriguezova Trumpovi administraciji sporočila, da je pripravljena. "Delcy je sporočila, da mora Maduro oditi," je dejal.
Ameriški državni sekretar Marco Rubio naj bi bil sprva skeptičen do sodelovanja s predstavniki venezuelskega režima, a je nato sklenil, da je Rodriguezova njihova najboljša rešitev. Z Američani naj bi se nekaj mesecev pred Madurovim zajetjem pogovarjal tudi Diosdado Cabello, vplivni venezuelski notranji minister, je poročal Reuters.
Viri, ki so spregovorili za Guardian, sicer vztrajajo, da Rodriguezova in njen brat Jorge, vodja venezuelskega parlamenta, nista želela aktivno sodelovati pri strmoglavljenju Madura z oblasti, ampak sta ZDA ponujala pomoč pri vodenju Venezuele po odhodu predsednika.
Poleg pogovorov v zakulisju pa naj bi v mesecih pred ameriško operacijo potekalo več uradnih pogovorov med Trumpovimi uradniki in venezuelsko vlado pod vodstvom Madura, med drugim o izpustitvi političnih zapornikov.
Delcy Rodriguez naj bi vzpostavila tudi zelo tesne stike s Katarjem, ključnim zaveznikom ZDA. Kot je oktobra poročal Miami Herald, naj bi se Rodriguezova v skrivnih pogajanjih zavzemala za prehodno vlado pod njenim vodstvom, če bi se Maduro strinjal, da se umakne na domnevno varno lokacijo. Načrt je nato propadel.
Po pisanju Guardiana naj bi Rodriguezova pridobila zaupanje Američanov predvsem zaradi obljube o sodelovanju z naftno industrijo, ZDA pa so si prizadevale, da države po zajetju Madura ne bi pahnile v kaos.
Čeprav je Američanom ponujala pomoč, naj bi Rodriguezovo skrbelo, saj se je bala Madura, so še povedali viri. Ko so ameriški helikopterji v začetku januarja prileteli v Caracas, zdajšnje začasne venezuelske predsednice ni bilo na spregled. Razširile so se govorice, da je pobegnila v Moskvo, a se je po besedah virov zatekla na venezuelski otok Margarita.
Venezuelska vlada se ni odzvala na Guardianovo prošnjo za komentar, prav tako tudi ne Bela hiša.
