Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Začasna voditeljica Venezuele naj bi se za Madurovim hrbtom pogajala z ZDA

Caracas, 22. 01. 2026 18.50 pred 18 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.S.
Donald Trump in Delcy Rodriguez

Še preden so Američani v začetku meseca zajeli venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga odpeljali v ZDA, naj bi v ozadju potekala skrivna pogajanja. Britanski Guardian, ki se sklicuje na več neimenovanih virov, poroča, da naj bi bili nekateri vplivni predstavniki venezuelskega režima v stiku z ameriškimi in katarskimi uradniki, med njimi tudi zdajšnja začasna predsednica Delcy Rodriguez in njen brat. Rodriguezova naj bi Američanom obljubila sodelovanje po Madurovem odhodu.

Britanski Guardian poroča, da se je komunikacija med ameriškimi uradniki in zdajšnjo začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez začela že jeseni lani, nadaljevala pa po ključnem telefonskem pogovoru med Donaldom Trumpom in Nicolasom Madurom konec novembra lani. Trump naj bi Maduru takrat dejal, da mora zapustiti Venezuelo, kar pa je odstavljeni venezuelski predsednik zavrnil.

Guardianov vir, eden od Američanov, udeleženih v pogovorih, je razkril, da je decembra Rodriguezova Trumpovi administraciji sporočila, da je pripravljena. "Delcy je sporočila, da mora Maduro oditi," je dejal.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio naj bi bil sprva skeptičen do sodelovanja s predstavniki venezuelskega režima, a je nato sklenil, da je Rodriguezova njihova najboljša rešitev. Z Američani naj bi se nekaj mesecev pred Madurovim zajetjem pogovarjal tudi Diosdado Cabello, vplivni venezuelski notranji minister, je poročal Reuters.

Viri, ki so spregovorili za Guardian, sicer vztrajajo, da Rodriguezova in njen brat Jorge, vodja venezuelskega parlamenta, nista želela aktivno sodelovati pri strmoglavljenju Madura z oblasti, ampak sta ZDA ponujala pomoč pri vodenju Venezuele po odhodu predsednika.

Nicolas Maduro po zajetju.
Nicolas Maduro po zajetju.
FOTO: Profimedia

Poleg pogovorov v zakulisju pa naj bi v mesecih pred ameriško operacijo potekalo več uradnih pogovorov med Trumpovimi uradniki in venezuelsko vlado pod vodstvom Madura, med drugim o izpustitvi političnih zapornikov.

Delcy Rodriguez naj bi vzpostavila tudi zelo tesne stike s Katarjem, ključnim zaveznikom ZDA. Kot je oktobra poročal Miami Herald, naj bi se Rodriguezova v skrivnih pogajanjih zavzemala za prehodno vlado pod njenim vodstvom, če bi se Maduro strinjal, da se umakne na domnevno varno lokacijo. Načrt je nato propadel.

Po pisanju Guardiana naj bi Rodriguezova pridobila zaupanje Američanov predvsem zaradi obljube o sodelovanju z naftno industrijo, ZDA pa so si prizadevale, da države po zajetju Madura ne bi pahnile v kaos.

Čeprav je Američanom ponujala pomoč, naj bi Rodriguezovo skrbelo, saj se je bala Madura, so še povedali viri. Ko so ameriški helikopterji v začetku januarja prileteli v Caracas, zdajšnje začasne venezuelske predsednice ni bilo na spregled. Razširile so se govorice, da je pobegnila v Moskvo, a se je po besedah virov zatekla na venezuelski otok Margarita.

Venezuelska vlada se ni odzvala na Guardianovo prošnjo za komentar, prav tako tudi ne Bela hiša.

venezuela delcy rodriguez zda nicolas maduro

Golob za CNN: Evropa je končno pokazala nekaj hrbtenice

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
22. 01. 2026 19.10
Domači izdajalci. Sem mnenja, da se ji bo vrnilo, morda kdaj s kakšnim nepocinkanim ..... v .....
Odgovori
0 0
M_teoretik
22. 01. 2026 19.07
Za menjavo vojnih ujetnikov bo dobra!?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
22. 01. 2026 19.08
Pa za zaplenjene tankerje tud!?
Odgovori
+1
1 0
Petur
22. 01. 2026 19.05
ko ti najbolj zaupni delujejo za hrbtom...to je bilo tudi pred 35 leti nekje...
Odgovori
+2
2 0
Hugh_Mungus
22. 01. 2026 19.05
Le kako narod gleda na vrhovno izdajalko
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
22. 01. 2026 19.02
Ni bilo sploh vprašanje, da je bil Maduro izdan. Vprašanje je bilo le KDO!?
Odgovori
+5
5 0
Sixten Malmerfelt
22. 01. 2026 19.01
to frčafelo bodo Venezuelci kmalu odstavili
Odgovori
+5
5 0
M_teoretik
22. 01. 2026 19.05
Ne ll odstavili, ampak imel za zamenhavk za izpustitev Madure
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Poročil se je s študentko
Mars je bil nekoč modri planet
Mars je bil nekoč modri planet
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469