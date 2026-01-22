Začasna voditeljica Venezuele naj bi se za Madurovim hrbtom pogajala z ZDA

Britanski Guardian poroča, da se je komunikacija med ameriškimi uradniki in zdajšnjo začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez začela že jeseni lani, nadaljevala pa po ključnem telefonskem pogovoru med Donaldom Trumpom in Nicolasom Madurom konec novembra lani. Trump naj bi Maduru takrat dejal, da mora zapustiti Venezuelo, kar pa je odstavljeni venezuelski predsednik zavrnil.

Guardianov vir, eden od Američanov, udeleženih v pogovorih, je razkril, da je decembra Rodriguezova Trumpovi administraciji sporočila, da je pripravljena. "Delcy je sporočila, da mora Maduro oditi," je dejal.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio naj bi bil sprva skeptičen do sodelovanja s predstavniki venezuelskega režima, a je nato sklenil, da je Rodriguezova njihova najboljša rešitev. Z Američani naj bi se nekaj mesecev pred Madurovim zajetjem pogovarjal tudi Diosdado Cabello, vplivni venezuelski notranji minister, je poročal Reuters.

Viri, ki so spregovorili za Guardian, sicer vztrajajo, da Rodriguezova in njen brat Jorge, vodja venezuelskega parlamenta, nista želela aktivno sodelovati pri strmoglavljenju Madura z oblasti, ampak sta ZDA ponujala pomoč pri vodenju Venezuele po odhodu predsednika.