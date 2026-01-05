Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'

Caracas, Ljubljana, 05. 01. 2026 19.43 pred 52 minutami 2 min branja 65

Avtor:
Barbara Bašić
Tržnica v Caracasu

Življenje pod Madurovim režimom ni postlano z rožicami, so po telefonu neposredno iz Venezuele pripovedovali Slovenka, ki tam živi že več kot 70 let, in domačin, ki pravi, da ne verjame, da se bo po aretaciji prvega moža karkoli spremenilo. Imamo popolno cenzuro, primanjkuje hrane, goriva, pokojnine znašajo manj kot dolar na mesec, kar je manj kot 86 centov, pravijo.

Po aretaciji Madura je v Venezueli trenutno mirno, na ulicah ni vojske, ni protestov, vsi samo čakamo, kaj bo sledilo, razlaga domačin, ki v Caracasu živi že vse življenje. "Večina nas je proti Maduru. Veseli smo, da so ga odpeljali in upamo na pozitivno spremembo."

Pod Madurom je nevzdržno: Cezura, pomanjkanje hrane in goriva je naš vsakdan, dodaja. "Če želiš napolniti rezervoar goriva po državni subvencionirani ceni, moraš vstati zgodaj zjutraj. Jaz imam motor in danes sem se zbudil od dveh zjutraj, da sem bil ob štirih oz. petih v vrsti. Če ne, moraš plačati gorivo po tržni tarifi in kljub temu stati v vrsti. V z nafto bogati državi se kaj takega ne bi smelo dogajati." 

Govorili smo tudi s Slovensko, ki prav tako v Caracasu živi že več kot 70 let. Pripoveduje, da je kakovost življenje odvisna od tega, ali podpiraš oblast ali ne. "Tisti, ki so na vladi, živijo sijajno, imajo vsega, imajo svoje varnostnike, imajo nove avtomobile - imajo vse, kar si želijo. Navadni ljudje pa živimo bolj skromno in posebno ljudje, ki živijo v favelah dobijo vsak mesec en velik škrnicelj." V katerem so riž, makaroni, tuna in kilogram sladkorja in to vse samo enkrat na mesec. Tudi pokojnine so bizarno nizke, dodajata. "Penzija sedaj ni niti 1 dolar na mesec." 

Tržnica v Caracasu
Tržnica v Caracasu
FOTO: Profimedia

Aretacija pomeni začetek sprememb pravita sogovornika, vendar močno dvomita, če se bodo sploh zgodile. "Lahko, da se bo, ampak jaz mislim, da bo težje, če se bodo Američani želeli vpletati. Naj pustijo venezuelskemu narodu, da naredijo s svojo državo, kar želijo."

"Mi ne gremo nikamor zaenkrat, mogoče gremo samo še na pokopališče."

Iskreno si želimo, zaključita sogovornika, da bi Venezuela znova postala dežela, v kateri bi znova sijalo sonce in da njene lepote ne bi pripadale vsem drugim, samo njenemu narodu ne.

venezuela caracas maduro režim

'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'

SORODNI ČLANKI

'Mednarodno pravo ostaja črka na papirju, prevladuje vojaška moč'

Madurova trenirka viralni hit: 'Razprodana po vsem svetu'

Kako so ugrabili Madura: 'Vedeli smo, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil ...'

Maduro in njegova žena sta se izrekla za nedolžna

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
05. 01. 2026 20.36
Če gre za droge se ve kaj bo. Na zaustavitev engacdilerja se pojavi 10 novih. Kupcem je vseeno kdo je, sam da je!?
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
05. 01. 2026 20.35
In že smo pri prvem članku moralne racionalizacije dominacije hegemona. Vse po planu. Potrebno je ovčkam razložit kako je prav ne pa da z svojo glavo rszmišljajo ubožci da se jim ne bo vžgala skučajno od komforta.
Odgovori
0 0
sabro4
05. 01. 2026 20.33
pravilno; življenje pod nezakonitimi in zavržnimi sankcijami ZDA
Odgovori
-2
0 2
Samo navijač
05. 01. 2026 20.33
Se to voda subvencionirana in skoraj zastonj. Komunala subvencionirana in zastonj. Prav tako plin.
Odgovori
+1
1 0
myomy
05. 01. 2026 20.32
Švicarji se mi smejijo, ko jim omenim, da je povprečna pokojnina v Sloveniji 800 ojrov.
Odgovori
+1
2 1
MasteRbee
05. 01. 2026 20.34
pokojnine so nizke ali visoke...odvisno kam gledamo. Je pa rezultat našega preteklega dela.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
05. 01. 2026 20.35
Mi pa rusim, ko omenijo, da je povprečna penzija tam...100 eur
Odgovori
0 0
BBcc
05. 01. 2026 20.29
Janša daje samo eliti. Delavca klinc gleda. Janša je kot Maduro. Narod volite Madura. To garancija za ropanje države.
Odgovori
-4
0 4
Bolfenk2
05. 01. 2026 20.29
Saj je golobnjak v Sloveniji počel isto kot Manduro v Venezueli. Z denarjem je zasipaval levičarske lenuhe, nevladnike, migrante... Delavca in podjetnika pa je oskubil do kosti z višanjem davkov in novimi dajatvami, pa še z inflacijo.
Odgovori
+3
5 2
NNNNNN
05. 01. 2026 20.29
Ne vidim, da bi katera od Afriskih držav, ki jih je Ameriška demokracija osvobodila, bila na boljšem po odhodu Gadafija in drugih. Vemo kdo je svetovni legalni terorist.
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
05. 01. 2026 20.31
V Latinski Ameriki je del Zahodne kulture, niso to kamelarji, ker tam res ni pomoči. Če pogledamo samo Afganistan.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
05. 01. 2026 20.28
Subvencionirana cena: okoli 0,01–0,02 USD na liter (za omejeno količino, npr. prvih 120 litrov/mesec). Tudi tukaj nas šijejo.
Odgovori
0 0
MasteRbee
05. 01. 2026 20.27
Veliko držav Latinske Amerike je ugrabljeno od tujih držav in njihovih narko kartelov.
Odgovori
-1
0 1
Lion90
05. 01. 2026 20.26
Levicarji bi radi tudi slovenijo naredili venezuelo
Odgovori
+1
4 3
Svetec 2021
05. 01. 2026 20.31
Ne seri v prazno
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
05. 01. 2026 20.25
Kw ura elektrike pa stane okoli 0.001 USD . Tule nas pa šijejo.
Odgovori
+2
4 2
fljfo
05. 01. 2026 20.25
Kordiš pravi, da se moramo zgledovati po njih...
Odgovori
+6
7 1
Lion90
05. 01. 2026 20.25
Tako drzavo nam dajejo za vzor levicarji, da se bodo oni kopali v denarju ostali pa crkovali
Odgovori
+4
5 1
zhadum
05. 01. 2026 20.25
laz ameriska demokracija....
Odgovori
-2
1 3
Bolfenk2
05. 01. 2026 20.22
Še ena levičarska vlada v Sloveniji, pa bomo tudi vsi pri nas enaki v revščini kot v Venezueli. Kjer vlada levičar več niti trava ne raste.
Odgovori
+4
8 4
deltex
05. 01. 2026 20.35
To pa res... tovariš Janša je naša rešitev...da pobere prihranke državljanov, ki so najvišji v zgodovini države, da zniža pokojnine, kot jih je enkrat že, da sklati višino plač, ki še nikoli niso bile tako visoke, da ustavi gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira, da poveča brezposelnost, ker enostavno preveč ljudi dela, da ukine božičnico in regres...tako da bodo ljudje lepo doma ob pasji radosti in kruhom, ne pa da na polno potujejo po svetu, kot še nikoli doslej...tovariš Janša bo poskrbel, da bomo spet varčevali, zaprl nas bo v občine in nas parfumiral s solzivcem... skratka za domovino s Titom naprej ...aja Janšo...itak je njegov učenec 😉
Odgovori
0 0
Plaedian
05. 01. 2026 20.22
Vsak ki zagovarja politiko naj bo leva ali desna ima interes za zaslužek, smo v eri karme ki se hitro udejanji , sedaj ste prepuščeni svoji kdlocitvi
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
05. 01. 2026 20.20
Kruh stane od 1 USD naprej.
Odgovori
+0
1 1
scipio
05. 01. 2026 20.19
Ajn Ojro PENZIJA pro Monat??? V deželi polni nafte in mineralov? Pa to je El Dorado! Asta, kaj še delaš tu?
Odgovori
+2
4 2
Bolfenk2
05. 01. 2026 20.19
Ni važno kako visoka je pokojnina, važno je kakšne so cene. Kaj ti v Sloveniji pomeni 900 evrov pokojnine, če se je samo hrana za časa norega Goloba podražila za 33%
Odgovori
+4
8 4
scipio
05. 01. 2026 20.25
V Sloveniji ti 900 EUR kupi cca. 650 litrov dizla. Torej po tvojem Venezuelci kupujejo nafto po 0,0014 EUR na liter. Gotovo ti na Shellovi pumpi
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
vizita
Portal
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428