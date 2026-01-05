Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'

Po aretaciji Madura je v Venezueli trenutno mirno, na ulicah ni vojske, ni protestov, vsi samo čakamo, kaj bo sledilo, razlaga domačin, ki v Caracasu živi že vse življenje. "Večina nas je proti Maduru. Veseli smo, da so ga odpeljali in upamo na pozitivno spremembo."

Pod Madurom je nevzdržno: Cezura, pomanjkanje hrane in goriva je naš vsakdan, dodaja. "Če želiš napolniti rezervoar goriva po državni subvencionirani ceni, moraš vstati zgodaj zjutraj. Jaz imam motor in danes sem se zbudil od dveh zjutraj, da sem bil ob štirih oz. petih v vrsti. Če ne, moraš plačati gorivo po tržni tarifi in kljub temu stati v vrsti. V z nafto bogati državi se kaj takega ne bi smelo dogajati."

Govorili smo tudi s Slovensko, ki prav tako v Caracasu živi že več kot 70 let. Pripoveduje, da je kakovost življenje odvisna od tega, ali podpiraš oblast ali ne. "Tisti, ki so na vladi, živijo sijajno, imajo vsega, imajo svoje varnostnike, imajo nove avtomobile - imajo vse, kar si želijo. Navadni ljudje pa živimo bolj skromno in posebno ljudje, ki živijo v favelah dobijo vsak mesec en velik škrnicelj." V katerem so riž, makaroni, tuna in kilogram sladkorja in to vse samo enkrat na mesec. Tudi pokojnine so bizarno nizke, dodajata. "Penzija sedaj ni niti 1 dolar na mesec."