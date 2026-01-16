Naslovnica
Tujina

Venezuelska Nobelova nagrajenka za mir nagrado podelila Trumpu

16. 01. 2026

Avtor:
N.L.
María Corina Machado Nobelovo nagrado za mir predala Trumpu

Venezuelska opozicijska voditeljica María Corina Machado je na zasebnem srečanju v Beli hiši ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu izročila svojo Nobelovo nagrado za mir. Nagrado mu je izročila kot priznanje za njegovo "edinstveno predanost naši svobodi," je pojasnila. "Ko je Nobelova nagrada enkrat razglašena, je ni mogoče preklicati, deliti ali prenesti na druge," pa poudarja odbor, ki podeljuje Nobelove nagrade.

"Mislim, da je danes zgodovinski dan za nas Venezuelce," je dejala po srečanju in dodala, da na Trumpa lahko računajo. Medtem se je Trump, ki si nagrado za mir želel tudi sam, oglasil prek družbenih omrežij, kjer je zapisal, da njena gesta izkazuje medsebojno spoštovanje in da gre za veliko čast. Označil jo je za čudovito žensko, ki je prestala veliko stvari. Lani je Trump ob razglasitvi, da nagrado prejme Machadova, sicer izrazil nezadovoljstvo.

"Pred dvesto leti je general Lafayette Simonu Bolivarju podaril medaljo s podobo Georgea Washingtona. Bolivar je medaljo odtlej hranil do konca svojega življenja," je po srečanju povedala Machado. V mislih je imela francoskega plemiča Markiza de Lafayetta, ki je s prvim predsednikom ZDA sodeloval v ameriški osamosvojitveni vojni, in voditelja gibanja za osamosvojitev Latinske Amerike od španskega imperija Bolivarja, navaja STA.

María Corina Machado pred Belo hišo
María Corina Machado pred Belo hišo
FOTO: AP

"Dvesto let kasneje ljudstvo Bolivarja Washingtonovemu nasledniku vrača medaljo, v tem primeru medaljo Nobelove nagrade za mir, kot priznanje za njegovo edinstveno zavezanost naši svobodi," je dodala voditeljica venezuelske opozicije, ki je Nobelovo nagrado prejela za svoja demokratična prizadevanja v domovini.

Machado je nagrado Trumpu predala le nekaj tednov po tem, ko so Američani v Caracasu zajeli predsednika Nicolása Madura in ga odpeljali v ZDA, kjer je že stopil pred sodnika.

Kljub naklonjenosti pa Trump Machadove ni podprl za novo voditeljico Venezuele. Američani so si na tem mestu 'zaželeli' Madurovo namestnico Delcy Rodriguez. Machadova po mnenju Trumpa v Venezueli nima dovolj podpore.

Preberi še Delcy Rodriguez: 'Tigrica', ki bo obranila čavizem ali predala državo ZDA?

Medtem odbor za Nobelove nagrade poudarja, da naziva Nobelovega nagrajenca ni mogoče preklicati, ga deliti ali prenesti na druge, ko je enkrat razglašen. Fizična plaketa, če jo nagrajenec podari, sicer lahko dobi novega lastnika, medtem ko naziv 'Nobelov nagrajenec za mir' ni prenosljiv, poroča BBC.

