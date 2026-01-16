Venezuelska Nobelova nagrajenka za mir nagrado podelila Trumpu

"Mislim, da je danes zgodovinski dan za nas Venezuelce," je dejala po srečanju in dodala, da na Trumpa lahko računajo. Medtem se je Trump, ki si nagrado za mir želel tudi sam, oglasil prek družbenih omrežij, kjer je zapisal, da njena gesta izkazuje medsebojno spoštovanje in da gre za veliko čast. Označil jo je za čudovito žensko, ki je prestala veliko stvari. Lani je Trump ob razglasitvi, da nagrado prejme Machadova, sicer izrazil nezadovoljstvo.

"Pred dvesto leti je general Lafayette Simonu Bolivarju podaril medaljo s podobo Georgea Washingtona. Bolivar je medaljo odtlej hranil do konca svojega življenja," je po srečanju povedala Machado. V mislih je imela francoskega plemiča Markiza de Lafayetta, ki je s prvim predsednikom ZDA sodeloval v ameriški osamosvojitveni vojni, in voditelja gibanja za osamosvojitev Latinske Amerike od španskega imperija Bolivarja, navaja STA.