Venezuelskim migrantom vstop v ZDA prepovedan, deportirani v Mehiko

Med venezuelskimi migranti je tudi bivša učiteljica Remira Alarsa , njen mož in nečak. Na svoji težki poti so prehodili sedem držav, pri čemer jih je naprej gnala trdna odločnost, da v ZDA ponovno zaživijo. A nenadna najava administracije Joeja Bidna jih je na tej poti ustavila. 12. oktobra so ZDA odločile, da bodo v Mehiko deportirale venezuelske migrante. Ukrep je sprejet po zakonu "42", ki je bil pred tem nejasen zakon o javnem zdravju. Trumpova administracija je zakon predhodno uporabljala za hitre izgone, kar pa se očitno nadaljuje tudi po trenutno ameriško vlado, poroča The Guardian.

A kljub groznim razmeram nekateri pravijo, da je "povsod bolje kot v Venezueli". "Če me bodo deportirali v Mehiko, bom tam ostal in delal. Delal bom povsod, kjer mi bodo pustili – ekonomsko gledano je vsaka možnost boljša kot ta, da bi šel nazaj v Venezuelo. V Caracasu sem zaslužil 20 dolarjev (20,33 evrov) na mesec!" je povedal migrant Alcides Granado .

Od leta 2018 je zaradi ekonomskega zloma in politične represije iz države zbežalo več kot sedem milijonov Venezuelcev. Večina se jih je ustalila drugje v Južni Ameriki. A letošnje leto so zabeležili val migrantov iz države na sever. In ravno slednji so doživeli še en pretres. Ob prihodu v Mehiko jih je tamkajšnja vlada namreč obvestila, da bodo morali v dveh tednih državo zapustiti na enak način, kot so vanjo prišli – čez južno mejo z Gvantemalo.