Verhofstadt naj bi Janši preprečil sodelovanje na konferenci v Strasbourgu

Kot je v soboto sporočil britanski poročevalec iz Bruslja Jack Parrock , so v Strasbourgu preprečili nagovor Janeza Janše , pri tem pa naj bi vztrajal evropski poslanec iz vrst liberalcev in nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt . Prav tako naj bi si Slovenija pred tem več dni prizadevala, da bi na uvodu konference spregovoril slovenski predsednik vlade.

Vendar to ni obrodilo sadov. Na nedeljski slovesnosti so nastopili predsednica komisije Ursula von der Leyen, predsednik parlamenta David Sassoli,portugalski premier Antonio Costa in Emmanuel Macron. Prav Francija bo prevzela vodenje Sveta EU za Slovenijo. Po informacijah časnika pri francoskem predsedniku niso želeli, da bi se tema udeležbe slovenskega premiera odpirala na delovnem kosilu, ki sta ga konec aprila v Elizejski palači imela Macron in Janša.

Janša in Verhofstadt sta se sicer letos že verbalno bojevala preko družbenega omrežja. Spomnimo, Janša je najprej objavil fotografijo, na kateri je pisalo, da "laž, če jo dovolj pogosto ponavljaš, postane novinarstvo". Verhofstadt je objavo pospremil z javnim vprašanjem, ali lahko Evropska komisija in Svet EU ukrepata, preden začne Slovenija predsedovati Evropski uniji in postane tretja nedemokratična zavora po Poljski in Madžarski. Janša pa mu je nato odgovoril: "Pomiri se. Nisi več vodja kolonialne sile. In Slovenija ni Kongo."