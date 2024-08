Verige zarezale v bicelj konja, krvav in v mukah trpel na žgočem soncu

"Stal je sredi makadamske ceste, bil je prestrašen in se ni mogel premakniti, zato smo stopili iz vozila," je portalu povedal očividec. Veriga je bila dolga le kakšnih 10 ali 15 centimetrov, priklenjene pa so bile tako tesno, da so se celo zarezale v bicelj konja (del nad kopitom).

Grozljive podobe prihajajo s hrvaškega Velebita. Med vožnjo s štirikolesnikom po gorskem grebenu je skupina prijateljev naletela na osamljenega konja, ki je stal na mestu. Ko so se mu približali, so ugotovili, da se konj pred ljudmi ni umaknil, ker ima noge vklenjene s kratko verigo, poroča Net.hr , ki se je pogovarjal z neimenovanim moškim, ki je fotografiral ubogo žival.

Na žival so naleteli v ponedeljek v naselju Biljevine. "Bil je v velikih bolečinah. Uboga žival nam je pila iz rok. Vse je popil," je povedal moški, ki je želel ostati anonimen. Na območju je bilo sicer več kot 10 konj, nekateri med njimi so bili vklenjeni na podoben način, nekaj drugih se jih je medtem prosto sprehajalo.

"A ta konj je že od daleč smrdel, rana na nogah se je zagnojila, okoli nje pa so letale muhe. Skušal se je premikati, a njegovi poskusi so bili bolj podobni neuspelim kengurujevim skokom," je povedal očividec, ki jim je še dejal, da mu je prijatelj povedal, da so takšni prizori na območju precej pogosti.

Prijava na policijo, konji izginili še pred prihodom inšpekcije

Ker ga je pogled na žival v mukah tako šokiral, je prijavo podal na več policijskih postaj: v Gospiću, Senju in Crikvenici. Moški se je obrnil tudi na društvo za zaščito živali AnimalLika, ki je njegove fotografije delilo na družbenem omrežju ter zadevo prijavilo tudi državnemu inšpektoratu in občini. Na državnem inšpektoratu so za Danas.hr potrdili, da so prejeli prijavo.

"Lahko rečemo, da je bilo proceduralno narejeno vse, zdaj pa moramo zaupati in pritiskati ter poskrbeti, da zgodba ne zamre," so sporočili iz društva. Oblasti medtem pozivajo, naj ukrepajo, da žival ne bi umrla v mukah. "Ne more priti do vode. Veriga je zarezala v meso. Je lahko še huje? Pri več kot 30 stopinjah Celzija žeja, muhe, okužbe," so še zapisali.

Kot poroča portal, so neuradno izvedeli, da so se po prijavi policisti, občinski delavci in inšpektorat nemudoma odzvali ter da so že danes pregledali lokacijo, kjer so fotografirali konja. Vendar pa živali na območju ni bilo več. Bralec jim je sicer še povedal, da so ga zjutraj kontaktirali policisti ter prosili za dodatne informacije.