Verižno trčenje 50 vozil na ledeni avtocesti: dve osebi umrli

Po podatkih policije sta na avtocesti Kan-etsu, približno 160 kilometrov severozahodno od Tokia, sprva trčila dva tovornjaka.

Avtomobili, ki so pripeljali za tovornjakoma, se zaradi poledice in snega na cestišču niso uspeli pravočasno ustaviti. Sledilo je verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih skupno 50 vozil, poroča AP. V nadaljevanju je izbruhnil še požar, ki se je razširil na ducat vozil, od katerih so nekatera popolnoma zgorela.

Gasilci so sedem ur gasili obsežen požar. V verižnem trčenju je bilo poškodovanih 26 oseb, od tega pet huje.

Dve osebi sta umrli. Ena od njih je bila identificirana kot 77-letnica iz Tokia, ki je sedela na zadnjih sedežih avtomobila, ki ga je vozil član njene družine. Drugo osebo so našli mrtvo v enem od tovornjakov.

"Zaradi ledu sem težko obvladoval volan. Bal sem se za svoje življenje," je povedal 60-letni voznik tovornjaka, ki je bil udeležen v trčenju.

Nesreča se je zgodila v času prazničnega obdobja, ko se številni Japonci odpravijo na počitnice.