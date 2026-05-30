Verižno trčenje na avtocesti pri Karlovcu: ljudje preskakovali ograje

Kaos se je začel okoli 1.10 zjutraj, ko je voznik (48) z avtomobilom kutinske registracije vozil v smeri Zagreba, poroča net.hr. Ni se premikal po sredini voznega pasu, temveč je zapeljal s ceste na levo in trčil v zaščitno ograjo. Vozilo se je začelo nenadzorovano premikati in preden se je ustavilo, je večkrat trčilo v ograjo.
Sledilo je verižno trčenje več osebnih in tovornih vozil, ki se niso uspela izogniti delu ograje, ki se je znašla na vozišču. Vanjo je prvi trčil 24-letni voznik osebnega avtomobila z reškimi oznakami, ki je nenadzorovano nadaljeval z vožnjo, dokler ni trčil v dvostransko kovinsko ograjo sredinskega avtocestnega pasu.
Nato se je s tovornjakom pripeljal 28-letni moški, ki se je ustavil, da bi pomagal poškodovanima. Takoj zatem je v omenjeno ograjo trčil tudi voznik osebnega avtomobila, ki mu je uspelo obvladati volan in prehiteti omenjena vozila ter se ustaviti na odstavnem pasu.
Nekaj trenutkov kasneje se je pripeljal še avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 71-letni moški. Ograji se ni mogel izogniti, trčil je vanjo, nato pa še v zadnji del vozila z reškimi registrskimi tablicami. To vozilo je nato zadelo 25-letnico, ki se je nahajala zunaj avtomobila. Voznik in še dva sopotnika omenjene 25-letnice so se trčenju izognili tako, da so preskočili sredinsko ograjo.
V prometni nesreči sta bila hudo poškodovana 48-letnik in 25-letnica, 71-letnik in 63-letnik pa lažje. Zoper 48-letnega voznika bo policija podala kazensko ovadbo na državno tožilstvo.
Pri Jastrebarskem umrl 19-letni maturant
Tragedija se je zgodila okoli 2.15 zjutraj v kraju Gornja Reka. Avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami je vozil 19-letnik, ki je imel v krvi 1,24 promila alkohola. V vozilu sta bili z njim dve 19-letnici in 19-letnik.
Vozil je proti jugovzhodu po ulici Gornja Reka, ko je pri vstopu v levi ovinek zaradi neprimerne hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom. Vozilo je zdrsnilo s ceste in trčilo v betonski steber. Avto je vrglo s ceste in vozilo je trčilo v mehak terenski nasip meteornega kanala, kjer se je ustavilo, prav tako poroča net.hr.
V nesreči je umrl eden od treh potnikov, 19-letni moški, ena potnica je bila hudo poškodovana, voznik in druga potnica pa sta utrpela lažje poškodbe. Policija je v izjavi zapisala, da nobeden od treh potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom.
Proti 19-letniku so vložili kazensko ovadbo.