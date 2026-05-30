Tujina

Verižno trčenje na avtocesti pri Karlovcu: ljudje preskakovali ograje

Hrvaška, 30. 05. 2026 13.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Hrvaška policija

Na avtocesti A1 na območju Karlovca je bilo v prometni nesreči udeleženih več vozil, poroča karlovška policija. Težko poškodovanih je več oseb. V drugi prometni nesreči blizu Jastrebarskega pa je umrl 19-letni maturant.

Kaos se je začel okoli 1.10 zjutraj, ko je voznik (48) z avtomobilom kutinske registracije vozil v smeri Zagreba, poroča net.hr. Ni se premikal po sredini voznega pasu, temveč je zapeljal s ceste na levo in trčil v zaščitno ograjo. Vozilo se je začelo nenadzorovano premikati in preden se je ustavilo, je večkrat trčilo v ograjo.

Sledilo je verižno trčenje več osebnih in tovornih vozil, ki se niso uspela izogniti delu ograje, ki se je znašla na vozišču. Vanjo je prvi trčil 24-letni voznik osebnega avtomobila z reškimi oznakami, ki je nenadzorovano nadaljeval z vožnjo, dokler ni trčil v dvostransko kovinsko ograjo sredinskega avtocestnega pasu.

Nato se je s tovornjakom pripeljal 28-letni moški, ki se je ustavil, da bi pomagal poškodovanima. Takoj zatem je v omenjeno ograjo trčil tudi voznik osebnega avtomobila, ki mu je uspelo obvladati volan in prehiteti omenjena vozila ter se ustaviti na odstavnem pasu.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Nekaj trenutkov kasneje se je pripeljal še avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 71-letni moški. Ograji se ni mogel izogniti, trčil je vanjo, nato pa še v zadnji del vozila z reškimi registrskimi tablicami. To vozilo je nato zadelo 25-letnico, ki se je nahajala zunaj avtomobila. Voznik in še dva sopotnika omenjene 25-letnice so se trčenju izognili tako, da so preskočili sredinsko ograjo.

V prometni nesreči sta bila hudo poškodovana 48-letnik in 25-letnica, 71-letnik in 63-letnik pa lažje. Zoper 48-letnega voznika bo policija podala kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

Pri Jastrebarskem umrl 19-letni maturant

Tragedija se je zgodila okoli 2.15 zjutraj v kraju Gornja Reka. Avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami je vozil 19-letnik, ki je imel v krvi 1,24 promila alkohola. V vozilu sta bili z njim dve 19-letnici in 19-letnik.

Vozil je proti jugovzhodu po ulici Gornja Reka, ko je pri vstopu v levi ovinek zaradi neprimerne hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom. Vozilo je zdrsnilo s ceste in trčilo v betonski steber. Avto je vrglo s ceste in vozilo je trčilo v mehak terenski nasip meteornega kanala, kjer se je ustavilo, prav tako poroča net.hr.

V nesreči je umrl eden od treh potnikov, 19-letni moški, ena potnica je bila hudo poškodovana, voznik in druga potnica pa sta utrpela lažje poškodbe. Policija je v izjavi zapisala, da nobeden od treh potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom.

Proti 19-letniku so vložili kazensko ovadbo.

Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Kako narediti balkon varen za mačko?
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
