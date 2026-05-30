Verižno trčenje na avtocesti pri Karlovcu: ljudje preskakovali ograje

Kaos se je začel okoli 1.10 zjutraj, ko je voznik (48) z avtomobilom kutinske registracije vozil v smeri Zagreba, poroča net.hr. Ni se premikal po sredini voznega pasu, temveč je zapeljal s ceste na levo in trčil v zaščitno ograjo. Vozilo se je začelo nenadzorovano premikati in preden se je ustavilo, je večkrat trčilo v ograjo.

Sledilo je verižno trčenje več osebnih in tovornih vozil, ki se niso uspela izogniti delu ograje, ki se je znašla na vozišču. Vanjo je prvi trčil 24-letni voznik osebnega avtomobila z reškimi oznakami, ki je nenadzorovano nadaljeval z vožnjo, dokler ni trčil v dvostransko kovinsko ograjo sredinskega avtocestnega pasu.

Nato se je s tovornjakom pripeljal 28-letni moški, ki se je ustavil, da bi pomagal poškodovanima. Takoj zatem je v omenjeno ograjo trčil tudi voznik osebnega avtomobila, ki mu je uspelo obvladati volan in prehiteti omenjena vozila ter se ustaviti na odstavnem pasu.