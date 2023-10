Verižno trčenje v Egiptu: umrlo najmanj 32 ljudi, več ranjenih

Huda prometna nesreča se je zgodila v soboto zjutraj na avtocesti med Kairom in Aleksandrijo. Kot poroča lokalni časnik Al-Ahram, so bili v nesreči udeleženi avtobus in več osebnih vozil, nekatera so ob trku zagorela.

Umrlo je najmanj 32 ljudi, od tega jih je več zgorelo, še poročajo lokalni mediji.