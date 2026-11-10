Dvojno verižno trčenje v gosti megli: umrlo najmanj 10 ljudi

Nesreča se je zgodila okoli 7. ure, ko je bil odsek avtoceste ovit v gosto meglo, poroča btvnovinite.bg. V trčenju so bila udeležena tako osebna kot težka tovorna vozila.

V dveh verižnih trčenjih je umrlo najmanj 10 ljudi, je za BTA potrdil župan regije Jambol.

Na kraju je več reševalnih ekip, tudi helikopter, gasilci in policija. Ekipe se pripravljajo, da bi poškodovane prepeljali tudi v Sofijo. Na lokacijo so poslali tudi vojaško letalo Spartan, vendar zaradi megle letalo in helikopterji ne morejo pristati v neposredni bližini nesreče. Pri prenosu poškodovanih na nosilih bodo pomagali tudi vojaki.

Po nesreči so v regiji aktivirali sistem zgodnjega opozarjanja, prek SMS-sporočil so vsem voznikom svetovali, naj uporabijo obvozne ceste.

Eden od očividcev je dejal, da je bil asfalt zelo moker, v gosti megli pa je bila vidljivost izjemno slaba. Po trčenju so zagoreli tovornjaki, avtomobile pa je odbilo na polje pod avtocesto.