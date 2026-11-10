Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dvojno verižno trčenje v gosti megli: umrlo najmanj 10 ljudi

Sofija, 10. 11. 2026 10.03 pred 6 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Verižni trčenji v Bolgariji

Na bolgarski avtocesti Trakia sta se zjutraj v gosti megli zgodili hudi prometni nesreči. V dveh ločenih naletih na obeh straneh avtoceste je bilo udeleženih več kot 50 vozil, umrlo je najmanj 10 ljudi, okoli 50 oseb je poškodovanih.

Nesreča se je zgodila okoli 7. ure, ko je bil odsek avtoceste ovit v gosto meglo, poroča btvnovinite.bg. V trčenju so bila udeležena tako osebna kot težka tovorna vozila.

V dveh verižnih trčenjih je umrlo najmanj 10 ljudi, je za BTA potrdil župan regije Jambol.

Na kraju je več reševalnih ekip, tudi helikopter, gasilci in policija. Ekipe se pripravljajo, da bi poškodovane prepeljali tudi v Sofijo. Na lokacijo so poslali tudi vojaško letalo Spartan, vendar zaradi megle letalo in helikopterji ne morejo pristati v neposredni bližini nesreče. Pri prenosu poškodovanih na nosilih bodo pomagali tudi vojaki.

Po nesreči so v regiji aktivirali sistem zgodnjega opozarjanja, prek SMS-sporočil so vsem voznikom svetovali, naj uporabijo obvozne ceste.

Eden od očividcev je dejal, da je bil asfalt zelo moker, v gosti megli pa je bila vidljivost izjemno slaba. Po trčenju so zagoreli tovornjaki, avtomobile pa je odbilo na polje pod avtocesto.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
prometna nesreča verižno trčenje Bolgarija gosta megla avtocesta Trakia

Več ameriških letal zapustilo še drugo letalsko oporišče

Trump naznanil zvezno preiskavo direktorja Nvidie

24ur.com V 40 minutah na avtocesti dve prometni nesreči: umrlo osem ljudi
24ur.com Kako se je zgodila huda nesreča pri Višnji Gori, v kateri sta umrla Slovenca?
24ur.com Več hudih nesreč v Italiji: v verižnem trčenju najmanj 25 ranjenih
24ur.com Na primorski avtocesti nalet 13 vozil, udeleženih 40 oseb
24ur.com Na Bavarskem v verižnih trčenjih s 40 vozili dva mrtva
24ur.com Prometna nesreča s smrtnim izidom
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
10. 11. 2026 10.22
Ko prideš v sendvič, med dva kamiona, ni dosti upanja, da bo kaj ostalo od tebe.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022