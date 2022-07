Verjel je, da je verska skupina finančno uničila njegovo mamo

Medtem so oblasti še vedno precej skope z odgovorom na vprašanje, zakaj je osumljenec, 41-letni Tetsuya Yamagami, umoril Abeja. Povedali so, da je gojil zamere do "določene organizacije".

Japonski mediji zdaj navajajo vire blizu preiskave, ki pravijo, da je Yamagami verjel, da je Abe povezan z versko skupino, ki je po njegovih trditvah finančno uničila njegovo mamo. Osumljenec je sicer dejanje priznal, po umoru niti ni skušal pobegniti.

"Nujno je, da izvedemo temeljito preiskavo, da zares razjasnimo, kaj se je zgodilo," je obljubil načelnik policije Onizuka, ki je bil med nagovorom medijev na robu solz.

Yamagami je policiji povedal, da je tri leta služil v japonski mornarici, kasneje pa je delal v tovarni na zahodu Japonske.

Abe je bil japonski premier z najdaljšim stažem in je umrl v starosti 67 let. Trenutni premier Fumio Kishida, tudi član LDP, je dejal, da je "enostavno brez besed", in obljubil, da se japonska demokracija "nikoli ne bo prepustila nasilju".