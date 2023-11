Verjela, da je podedoval milijone in ga zastrupila z antifrizom

51-letni Steven Edward Riley Jr. se je v začetku septembra odpravil na letališče, kjer naj bi se srečal z odvetnikom, od katerega naj bi prevzel denar, ki ga je podedoval od sorodnika. Šlo naj bi za 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov). Naslednji dan so ga našli nezavestnega, dan pozneje pa je umrl v bolnišnici.

Tamkajšnja policija je v povezavi s smrtjo 51-letnika aretirala njegovo 47-letno partnerko Ino Theo Kenoyer. Ta je obtožena, da je svojega partnerja zastrupila z antifrizom, potem ko je izvedela, da je podedoval denar in da želi končati njuno razmerje. Želela si je namreč prilastiti del dediščine, do katere sicer ni bila upravičena, saj nista bila poročena.

A kot trdi 21-letni sin žrtve Ryan Riley, sta bila njegov oče in Kenoyerjeva žrtev spletne prevare, domnevna dediščina pa sploh ne obstaja, poroča New York Post. Po besedah sina je oče prejel elektronsko sporočilo od osebe, ki je trdila, da je odvetnik neznanega daljnega sorodnika. Dogovorila sta se, da se dobita na letališču. "Pred odhodom na letališče ni nič posumil, prepričan je bil, da je denar podedoval in da ga bo prejel, ko bo domnevni odvetnik pristal na letališču," je 21-letnik povedal za New York Post.