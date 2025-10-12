Verjeli, da jih je umrlo 18, a dveh v tovarni eksploziva ni bilo

Eksplozija je v tovarni podjetja Accurate Energeteic Systems, ki proizvaja eksplozivna sredstva in energetske naprave za vojaško, letalsko in rudarsko industrijo ter za rušenje, odjeknila v petek. Stavba na hribu v bližini mesta McEwen je bila povsem uničena.

Lokalne oblasti so sprva poročale o 19 pogrešanih, v soboto zvečer pa so 18 še vedno pogrešanih razglasile za mrtve. Po navedbah okrožnega šerifa Chrisa Davisa so pozneje našli še dve osebi, ki v času nesreče nista bili v bližini tovarne. A ker so tam našli njuno vozilo in osebne predmete, so tudi zanju sprva domnevali, da sta med žrtvami.