Verjeli, da jih je umrlo 18, a dveh v tovarni eksploziva ni bilo

Eksplozija je v tovarni podjetja Accurate Energeteic Systems, ki proizvaja eksplozivna sredstva in energetske naprave za vojaško, letalsko in rudarsko industrijo ter za rušenje, odjeknila v petek. Stavba na hribu v bližini mesta McEwen je bila povsem uničena.
Lokalne oblasti so sprva poročale o 19 pogrešanih, v soboto zvečer pa so 18 še vedno pogrešanih razglasile za mrtve. Po navedbah okrožnega šerifa Chrisa Davisa so pozneje našli še dve osebi, ki v času nesreče nista bili v bližini tovarne. A ker so tam našli njuno vozilo in osebne predmete, so tudi zanju sprva domnevali, da sta med žrtvami.
Davis je že v petek napovedal obsežno in dolgo preiskavo incidenta. Pri preiskavi sodelujeta tudi zvezna Agencija za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF) ter Zvezni preiskovalni urad (FBI). Brice McCraken, predstavnik ATF, je v soboto dejal, da oblasti za zdaj niso nič bliže ugotovitvi izvora ali vzroka eksplozije.
Žrtve identificirajo s pomoč materialov DNK, a je identifikacija kljub temu zaradi obsega in moči eksplozije zahtevna.
Podjetje Accurate Energeteic Systems je v izjavi petkovo eksplozijo označilo za "tragično nesrečo".
