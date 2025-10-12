Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Verjeli, da jih je umrlo 18, a dveh v tovarni eksploziva ni bilo

Nashville, 12. 10. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
5

V petkovi veliki eksploziji v tovarni eksploziva v bližini kraja McEwen v ameriški zvezni državi Tennessee je umrlo 16 ljudi, so v soboto zvečer sporočile lokalne oblasti. Sprva so sicer poročale o 18 smrtnih žrtvah, a so pozneje našli dve pogrešani osebi, ki se v času eksplozije nista nahajali v bližini tovarne.

Eksplozija je v tovarni podjetja Accurate Energeteic Systems, ki proizvaja eksplozivna sredstva in energetske naprave za vojaško, letalsko in rudarsko industrijo ter za rušenje, odjeknila v petek. Stavba na hribu v bližini mesta McEwen je bila povsem uničena.

Lokalne oblasti so sprva poročale o 19 pogrešanih, v soboto zvečer pa so 18 še vedno pogrešanih razglasile za mrtve. Po navedbah okrožnega šerifa Chrisa Davisa so pozneje našli še dve osebi, ki v času nesreče nista bili v bližini tovarne. A ker so tam našli njuno vozilo in osebne predmete, so tudi zanju sprva domnevali, da sta med žrtvami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Davis je že v petek napovedal obsežno in dolgo preiskavo incidenta. Pri preiskavi sodelujeta tudi zvezna Agencija za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF) ter Zvezni preiskovalni urad (FBI). Brice McCraken, predstavnik ATF, je v soboto dejal, da oblasti za zdaj niso nič bliže ugotovitvi izvora ali vzroka eksplozije.

Žrtve identificirajo s pomoč materialov DNK, a je identifikacija kljub temu zaradi obsega in moči eksplozije zahtevna.

Podjetje Accurate Energeteic Systems je v izjavi petkovo eksplozijo označilo za "tragično nesrečo".

eksplozija tovarna zda
Naslednji članek

Bo kanadski vodni park usmrtil 30 zdravih belug?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
12. 10. 2025 11.52
Neverjetno, kako je dobesedno zdrobilo celo tovarno !
ODGOVORI
0 0
ap100
12. 10. 2025 11.45
-1
špricala sta delo - tako kot premnogi pri nas
ODGOVORI
0 1
Bolfenk2
12. 10. 2025 11.40
+4
Mislim da je Trump razumel sporočilo in ne bo pošiljal Tomahawkov režimu v Kijev.
ODGOVORI
4 0
Komet
12. 10. 2025 11.38
+0
Groza kako teli komentatorji pišejo. poglejte si samo naslovni text. tatalno nerazumljivo. 🤔
ODGOVORI
1 1
Stauffenberg
12. 10. 2025 11.35
DOVOS bo v Sloveniji zgradil novo tovarno tam v okolici NM, za vsak primer.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286