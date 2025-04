Vernika 50-krat zabodel med molitvijo v džamiji, po dejanju se je posnel

Na jugu Francije se je v petek zgodil krut umor, ko je moški vstopil v džamijo in približno 50-krat zabodel vernika. Po treh dneh na begu se je glavni osumljenec sam predal policiji v Italiji, kjer je trenutno še v policijskem pridržanju. Francoski premier je umor označil za islamofobno grozodejstvo, predsednik Macron pa je sporočil, da "rasizem in sovraštvo na podlagi vere ne moreta imeti mesta v Franciji".

OGLAS

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Protest proti islamofobiji v Parizu icon-picture-layer-2 1 / 5

Umor se je zgodil v petek v majhnem kraju La Grand-Combe v južnem francoskem departmaju Gard. Mlajši moški je vstopil v lokalno džamijo in se postavil ob 24-letnega Aboubakarja Cisseja, kakor da bo tudi sam molil. Ko se je 24-letnik med molitvijo priklonil na tla, je osumljenec planil nanj in ga začel zabadati z nožem. Napadalec je žrtvi zadal okoli 50 vbodnih ran, zaradi katerih je 24-letnik umrl na kraju. V času napada sta bila moška v džamiji sama, je sporočilo francosko tožilstvo. Truplo so našli šele, ko so verniki prišli na opoldansko petkovo molitev. Francoske oblasti so ves vikend aktivno iskale storilca, ki je bil na begu. Danes zjutraj pa so sporočile, da se je moški v nedeljo okoli 23. ure zvečer sam predal italijanski policiji v Pistoii, severozahodno od Firenc. Trenutno je še vedno tam na zaslišanju v policijskem pridržanju.

Po dejanju se je posnel in žalil žrtev in njeno vero

Francoska BFMTV poroča, da je osumljenec 21-letni francoski državljan Olivier H., rojen v Lyonu, v krščanski družini, ki izvira iz Bosne in Hercegovine.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francoski notranji minister Bruno Retailleau je v nedeljo dejal, da se je morilec po dejanju posnel. Na posnetku je mahal z nožem in žaljivo govoril o Alahu, islamu in žrtvi, ki je ležala in umirala na tleh, je poročal Franceinfo. Na posnetku je celo izrazil željo, da bi postal serijski morilec, tako da bi ubil še dve osebi. Posnetek je poslal drugi osebi, ki ga je objavila na družbenih medijih in nato izbrisala, poroča BFMTV. Dejanje so sicer posnele tudi nadzorne kamere. Preiskovalci umor preiskujejo kot potencialno islamofobno kaznivo dejanje, poročajo lokalni mediji. Primer naj bi po besedah javnega tožilca Abdelkarima Grinija spremljalo tudi Nacionalno protiteroristično tožilstvo, čeprav ga uradno še ni prevzelo. Napadalec je bil nezaposlen, doslej ni imel kartoteke, z žrtvijo pa se nista poznala. Žrtev, 24-letni moški s koreninami iz Malija, je bil po besedah svojih sokrajanov zelo cenjen v skupnosti in je redno prihajal molit v lokalno džamijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Macron: V Franciji ni mesta za rasizem in sovraštvo na podlagi vere

Francoski premier Francois Bayrou je ostro obsodil umor, ki ga je označil za "islamofobno grozodejstvo". "Včeraj je bil ubit en vernik. Islamofobno grozodejstvo je prikazano na videu," je na platformi X zapisal Bayrou. "Rasizem in sovraštvo na podlagi vere ne moreta imeti mesta v Franciji. Svoboda veroizpovedi ne sme biti kršena," pa je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron in izrazil svojo podporo državljanom muslimanske veroizpovedi. Pred džamijo, kjer se je zgodil umor, se je v nedeljo popoldne zbralo okoli tisoč ljudi – v kraju, ki ima le okoli pet tisoč prebivalcev. Z mirnim pohodom od džamije do mestne hiše so se spomnili žrtve in opozorili na islamofobijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči