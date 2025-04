Papeževo krsto prenesli v baziliko svetega Petra, trg se polni z verniki

Papež je v starosti 88 let zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.

Njegovo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival. Tam so se od njega že lahko poslovili kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana.