Verski voditelji kritizirali Trumpovo poziranje z Biblijo: 'Bog ni tvoja igrača'

Včeraj se je namreč sprehodil do bližnje episkopske cerkve sv. Janeza na trgu Lafayette čez cesto Bele hiše v Washingtonu. Danes pa bo obiskal tudi Državno svetišče sv. Janeza Pavla II. v Washingtonu.

Ameriški predsednik Donald Trump ne pripada nobeni posebni cerkvi in le občasno obišče kakšno mašo. V intervjujih je večkrat dejal, da ne rad Boga prosi za odpuščanje. Vera in cerkev doslej nista igrali ključne vloge v njegovem zasebnem življenju, vendar pa si kot kaže zdaj s pomočjo njiju skuša zagotoviti politično prihodnost, ocenjujejo ameriški mediji.

Po obisku episkopske cerkve je Trump pred množico fotografov in snemalcev poziral s Svetim pismom v rokah, kar pa se je številnim ameriškim cerkvenim dostojanstvenikom zdelo neokusno in neprimerno v času, ko se ZDA spopadajo s političnimi nemiri in pandemijo.

"Predsednik je pravkar uporabil Biblijo, najsvetejše besedilo judokrščanske tradicije, in eno od cerkva iz moje škofije, brez dovoljenja, kot pripomoček za sporočilo, ki je v antitezi z Jezusovim naukom," je dejala washingtonska episkopalna škofinja Mariann Edgar Budde, ki je Trumpov obisk in poziranje z Biblijo označila za farso. Prepričana je, da s tem sporočilom predsednik ni storil ničesar, da bi pomiril ljudi in narodu dal zagotovilo, da bodo skupaj premagali ta moment.

Jezuitski duhovnik in svetovalec vatikanskega oddelka za komunikacije James Martin pa je tvitnil: "Jasen bom. To je odvratno. Biblija ni pripomoček. Cerkev ni priložnost za fotografiranje. Religija ni politično orodje. Bog ni tvoja igrača."