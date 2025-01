Ves dan popival, se sprl v gostilni in vzel 12 življenj, tudi dveh bratcev

45-letnik, ki naj bi pred tem ves dan popival, je svoj strelski pohod začel v gostilni, kjer se je zapletel v prepir, prišlo naj bi tudi do pretepa. Odpravil se je domov po orožje, se vrnil in tam ubil štiri ljudi. Zatem se je odpravil še na tri lokacije.

Med drugim je po poročanju tujih tiskovnih agencij in lokalnih medijev ubil lastnika gostilne, pa tudi člane lastne družine. Med žrtvami sta tudi dva otroka, bratca, stara 10 in 13 let. Še štiri ljudi so huje ranjene prepeljali v bolnišnico. Po poročanju portala Vijesti.me se zdravniki še vedno borijo za njihova življenja.

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo in ko ga je po več urah našla in obkolila, se je osumljenec ustrelil v glavo, je na novinarski konferenci v sredo povedal prvi mož policije v državi Lazar Šćepanović. Poskušali so ga prepeljati v bolnišnico, a je po njegovih besedah na poti umrl.