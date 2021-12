'Veselim se, da bom predstavljala ZDA v Sloveniji, čudoviti in živahni demokraciji'

Novico o imenovanju Jamie Lindler Harpootlian je objavilo osebje ameriškega senata na svojem računu na Twitterju. Bodoča veleposlanica pa je nato za časnik iz Južne Karoline The State izrazila hvaležnost. " Zelo sem počaščena in hvaležna za zaupanje, ki mi ga izkazuje predsednik Biden ," je dejala.

Zahvalila se je tudi senatorju iz Južne Karoline Lindseyu Grahamu, sicer republikancu, ki jo je podpiral v procesu potrditve v senatu. "Veselim se že, da bom predstavljala ZDA v Sloveniji, čudoviti in živahni demokraciji," je dejala Harpootlianova za The State.

Podobno je menila že tudi v začetku novembra v predstavitvi pred senatnim odborom za mednarodne odnose, ko je izrazila številne pohvale na račun Slovenije. Menila je, da demokracija v Sloveniji ni ogrožena in da večstrankarski sistem z vgrajenim sistemom nadzora deluje, težko pa je verjeti, da bi ena sama stranka prevzela nadzor.

"Slovenija je osredotočena na to, da je dobra članica zveze Nato in EU, kjer trenutno predseduje Svetu EU in si aktivno prizadeva za pridružitev držav Zahodnega Balkana, kar se sicer ne bo zgodilo hitro," je med drugim izpostavila.

Pohvalila je prispevek Slovenije regionalnim in globalnim prizadevanjem za utrjevanje stabilnosti, varnosti in miru. Slovenija se je po njenih besedah dokazala kot trden in zanesljiv partner ZDA, neomajna zaveznica v Natu, voditeljica znotraj EU ter zanesljiva partnerka v ZN in multilateralnih organizacijah.