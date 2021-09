Veselje in razočaranje v Nemčiji: semafor ali Jamajka?

Ključno besedo pri tem, katera koalicija bo Nemčijo vodila v prihodnje, bosta torej očitno in pričakovano imeli FDP in Zeleni. Prvi so se med predvolilnimi soočenji bolj nagibali k CDU/CSU, drugi k SPD.

Ni pa uspel načrt za levo koalicijo, o kateri je bilo pred volitvami ogromno govora, torej za rdeče-rdeče-zeleno. Prav tako v levici takoj po tem, ko so videli svoj volilni polom ocenili, da stranka potrebuje čas za razmislek. "Današnji večer je za nas razočaranje. Razlogi za to niso v volilni kampanji, ampak v zadnjih letih. Postaviti si moramo nekaj osnovnih vprašanj," je dejal Dietmar Bartsch .

Že takoj po objavi rezultatov volilnih napovedi, se je začelo ugibati o možnih koalicijah. Kaj je mogoče? Nadaljevanje velike koalicije, ki pa naj bi bila pri volivcih in strankah nepriljubljena, mogoča je Jamajka koalicija, ki naj bi imela po mnenju nekaterih analitikov največ skupnega (Unija, FDP, Zeleni) in koalicija semafor SPD, FDP, Zeleni.

Doba Merklove se je torej končala, kot se je začela pred 16 leti: s precej majhno volilno razliko med CDU/CSU in SPD. Z dvema pomembnima razlikama: socialni demokrati so tokrat pred CDU/CSU in dve nekoč zelo veliki stranki sta zdrsnili v povprečnost. Žalostno dejstvo je bilo sicer ob jasnem pomanjkanju vizije za Nemčijo, Evropo in svet, jasno že med kampanjo, krčenje kosa pogače, ki si ga stranki lahko odrežeta, pa je le odraz stanja, v katerega je zadnjih nekaj let drsela nemška politika.

Kot so napovedovale že predvolilne ankete, je SPD zmagala na zveznih volitvah v Nemčiji. Stranka, ki se je po obdobju težav znova okrepila, je dosegla 25,7 odstotka. Veliko manj veselja je v taboru CDU/CSU, ki je po 16 letih vlade kanclerke Angele Merkel s 24,1 odstotka padla na rekordno nizko podporo. Zeleni so s 14,8 odstotka dosegli najboljši rezultat v svoji zgodovini in bodo tretja najmočnejša sila. Vseeno priznavajo - želeli smo več. Veliko veselja je tudi FDP, ki je izboljšala rezultat z 11,5 odstotka, medtem ko je skrajna AfD z 10,3 odstotka zdrsnila s tretjega na peto mesto. Daleč najmanj veselja pa je v taboru Levice, ki ni dosegla niti 5-odstotnega praga za uvrstitev v parlament, a so jo pred popolno katastrofo rešili neposredni mandati.

Nov način vodenja igre bo za stare velike igralce nenavaden, še preden bodo sedli za pogajalsko mizo, saj naj bi Scholz in Laschet zdaj najprej čakala na odločitve in predloge FDP in Zelenih.

Kdo se je veselil, kdo je razočaran?

Z volitvami, kjer je lahko glas oddalo 60 milijonov Nemcev, se je končala kampanja, napočil je trenutek resnice za stranke.

Največje veselje je seveda v zmagovalnem taboru. Olaf Scholz (SPD) je sinoči kar jasno povedal, da je vesel rezultata volitev. Poudaril je, da mnogi državljani resnično želijo, "da je naslednji kancler Olaf Scholz". "Delali smo za to, da bi v tej družbi spet imeli več spoštovanja," je še dejal. "Rezultat SPD je zelo jasen mandat, da skupaj dobimo dobro, pragmatično vlado za Nemčijo, ki se loteva velikih nalog, kot so podnebne spremembe," je prepričan. Koga bo na pogovor poklical najprej, ni razkril, a največje prekrivanje je pri Zelenih, pravi.

Nezadovoljni so seveda v CDU/CSU, ki je v kampanjo vstopila z visoko podporo Merklovi, zato za padanje podpore med kampanjo večina krivi Lascheta, ki si s spodrsljaji, kot je bilo krohotanje na poplavnem območju, vsekakor ni naredil nobene usluge. Resne situacije pač zahtevajo resne obraze.

A vse krivde ne gre naprtiti Laschetu. Merklova 16 let ni vladala z volilnim programom, ampak od krize do krize. In krize je pogosto reševala drugače, kot bi to zahtevala identiteta njene stranke, ki je na koncu postala stranka njenega obraza – brez lastne vsebine. In ko jo je nadomestil Laschet, je praznina postala bolj očitna, obraz pa nepriljubljen. Tudi notranje debate o tem, ali bi podpirali Lascheta ali ne, niso koristile nikomur in podpora CSU je prišla mnogo prepozno. Unijo zato zdaj čaka veliko dela – pa če bo Laschet kancler ali pa če ne bo.

Laschet je sicer v prvem povolilnem govoru dejal, da pričakuje, da bo nova vlada delovala "pod vodstvom Unije", prav tako pa se je zahvalil Merklovi za 16 let vodenja države.

Vseeno pa je marsikoga presenetilo, da Laschet kljub slabemu rezultatu stranke, bolj kot o odstopu, razmišlja o kanclerskem stolčku? "Na teh volitvah nihče nima jasnega bonusa. Kdor hoče postati zvezni kancler v Nemčiji, mora imeti sposobnost, da v nemškem Bundestagu združi različne poslanske skupine in ima nato večino. V 70 letih zvezne republike je bilo vedno tako. Na koncu najmočnejši stranka ni vedno sestavljala vlade," je jasen Laschet.

Njegova stranka je sicer ob slabem rezultatu doživela še dve posebej veliki zaušnici. Izgubili so v volilnem okraju, kjer je več kot 30 let kandidirala Angela Merkel. Okraj je šel tokrat v roke SPD in 27-letni kandidatki Anni Kassautzki, ki je bila stara komaj 11 let, ko je Merklova postala kanclerka. SPD pa je zmagala tudi na domačem terenu Lascheta, zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Annalena Baerbock, vodja Zelenih, pa je po objavi rezultatov vzporednih volitev priznala, da rezultati prinašajo mešane občutke: "Nocoj ne moremo samo slaviti. Prišli smo, da bi oblikovali to državo. Želeli smo več, tega nismo dosegli, tudi zaradi lastnih napak na začetku te volilne kampanje, tudi moje napake. Toda nocoj stojimo tukaj in lahko rečemo: tokrat to ni bilo dovolj, vendar imamo mandat za prihodnost. Zdaj se tega pogumno lotevamo. Lahko čutite, da ta država potrebuje prenovo, lahko čutite da potrebuje pravi preobrat. In predvsem: ta država potrebuje podnebno vlado."

Ena najbolj izpostavljenih strank tekom kampanje je bila levica. Zelo so namreč želeli v koalicijo s SPD in Zelenimi, kar je sprožilo nemalo debat o trdnosti in smeri takšne koalicije. A ko so nocoj objavili prve prognoze razpleta volitev, je bilo v taboru stranke slišati vzdihe šoka, kletvice, tekle so solze. Volilni rezultat iz leta 2017 je stranka pravzaprav prepolovila. "Rezultat je za nas hud udarec," je povedala vodja stranke Susanne Hennig-Wellsow.

Rezultat naj bi bil predvsem posledica uničujočih notranjih razprtij, ki si jih je levica privoščila v zadnjih štirih letih. Prav tako analitiki menijo, da nimajo odgovorov na ključna vprašanja o priseljevanju, prihodnosti Evrope ali vizije zunanje politike. Tudi zvestim volivcem naj bi se zdele nekatere poteze stranke povsem nerazumljive - na primer nasprotovanje evakuacijam iz Afganistana, ker se nekaterim poslancem ni zdelo prav, da pri tem sodeluje nemška vojska.

Pretiranega veselja ni bilo niti na drugem skrajnem polu. AfD je nekoliko oklestila svoj prejšnji rezultat, za kar naj bi bilo krivo zaostrovanje že tako skrajnih stališč. A v komentarju po volitvah so v stranki dejali, da ne razmišljajo, da bi se odrekli skrajnemu krilu, saj da ne obstaja, obregnili pa so se tudi ob to, da se Zelene prišteva med sredinske stranke, saj imajo po njihovem namen Nemčijo uničiti kot industrijsko območje.

Precej drugače pa je v FDP, ki ji je uspel dober rezultat, prav tako je stranka v dobri poziciji za koalicijska pogajanja.

Nekaj analitikov meni, da gre to pripisati dejstvu, da "je Lindner razumel tisto, česar Baerbockova ni" - in sicer, da se je bolje ne razglasiti za kanclerskega kandidata in se boriti nekoliko s strani, ne pa v prvi bojni liniji, kjer sta glavna igralca premočna.

Focus.de v oceni razpleta piše, da relativno močna FDP koristi tako Nemčiji kot Evropi, saj bi v vladi ponujala enakovredno protiutež Zelenim in pomenila "varovalko" za gospodarstvo. Ocenjujejo tudi, da gre za osebni uspeh Lindnerja, ki da je nastopil kot dober vodja in se v tem smislu uspešno zoperstavil sicer bolj izpostavljeni trojici potencialnih kanclerjev.