Veselje ob zgodovinski odločitvi: bogate države bodo plačale podnebni račun

Izmučeni delegati na podnebni konferenci COP27 v Egiptu, nekateri zaradi pogajanj niso spali skoraj dva dni, so se ponoči uspeli dogovoriti glede najtršega oreha v pogajanjih. Odobrili so zgodovinski dogovor, ki bo ustvaril sklad za odškodnine revnim državam, ki so žrtve podnebnih sprememb, poroča Sky News.

Delegati so dogovor, sprejet s konsenzom, pozdravili z aplavzom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opredelitev mehanizma finančne pomoči državam v razvoju je veljala za glavno odprto vprašanje v podaljšku pogajanj v letovišču ob Rdečem morju, po tem, ko uvodoma dogovor o tem sploh ni bil predviden. Kot poudarja SkyNews, sicer ostajajo neodgovorjena še številna vprašanja glede tega, kdo bo prispeval sredstva, katere države so upravičene do denarja in kdo bo sredstva podeljeval.

Že pred več kot desetletjem so sicer države, predvsem razvite, dale obljubo o 100 milijardah evrov letno državam v razvoju do 2020 za spopadanje s podnebnimi spremembami in prilagoditev nanje. Na prelomni podnebni konferenci v Parizu leta 2015, na kateri se je svet prvič dogovoril o cilju omejitve globalnega segrevanja ozračja, pa so to obljubo ponovile in rok podaljšale do 2025.

Dogovor o izpustih visi na nitki

Po poročanju dopisnikov različnih medijev s konference je jabolko spora tudi zmanjšanje ali odprava uporabe fosilnih goriv ter cilj, da se segrevanje ozračja omeji na za 1,5 stopinje Celzija od predindustrijske dobe, kot je že bilo dogovorjeno lani v Glasgowu.

Ključne odločitve o postopnem opuščanju vseh fosilnih goriv in ohranjanju meje segrevanja 1,5 stopinje dogovorjene na lanskem podnebnem vrhu v Glasgowu pa še vedno visijo na nitki, piše Sky News. Energetski del splošnega dogovora je ustvaril nove vrzeli, usmerjene v zmanjševanje toplogrednih plinov v nejasno ubesedenih členih, z uporabo besed. kot so "nizke emisije" in obnovljiva energija, za katero se mnogi bojijo, da vključuje tudi plin iz fosilnih goriv.