Veselje v Avstraliji: nič novih okužb, začenja se odpiranje

S tem se je odprla možnost za nadaljnje rahljanje ukrepov, ki so jih oblasti sprejele za zajezitev širjenja koronavirusa.

Zdravstveni minister Greg Huntse je ob tem zahvalil vsem zdravstvenim in javnim delavcem ter predvsem vsem Avstralcem.

V Avstraliji je trenutno manj kot 200 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Od začetka epidemije so zabeležili 27.500 primerov okužb, umrlo je 907 bolnikov s covidom-19. Žarišču epidemije v Avstraliji je bila zvezna država Viktorija, kjer je umrlo 90 odstotkov vseh bolnikov s covidom.

Država se je na porast okužb spomladi hitro odzvala in je zaprla meje ter uvedla stroge ukrepe socialne distance, množično testiranje in sledenje stikom okuženih.

V času, ko se povsod po Evropi zaradi zaradi strmega naraščanja okužb ukrepi zaostrujejo, so v Melbournu začeli rahljati koronske ukrepe. Ljudje lahko znova zapustijo domove, ponovno so odprli trgovine, bare in restavracije.