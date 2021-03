Veselje v Sueškem prekopu: 'Nismo še končali, vendar se je ladja nekoliko premaknila'

Po skoraj dobrem tednu trajajoči agoniji iz Egipta prihajajo vzpodbudne novice, saj jim je v zgodnjih jutranjih urah uspelo premakniti ladjo Ever Given, ki je blokirala Sueški prekop. Ladje niso uspeli povsem osvoboditi, za to bodo potrebovali še nekaj ur dela, toda že delni uspeh jim prinaša dobro mero optimizma, je dejal upravnik Sueškega prekopa.

Guardian poroča, da je pristojnim v ponedeljek zgodah zjutraj uspelo premakniti ladjo Ever Given, ki je blokirala Sueški prekop. Osama Rabie, predsednika uprave Sueškega prekopa, ki upravlja plovno pot pot, je dejal, da je bila ladja delno osvobojena in da je to "zelo dobra novic". Povedal je, da bodo vlačilci še naprej delali in se trudili, da se bo plovilo ponovno začelo varno premikati po kanalu.

"Nismo še končali, vendar se je ladja nekoliko premaknila," je dejal. Reševalnim ekipam je po sedmih dneh le uspelo delno premakniti nasedlo ladjo Ever Given v Sueškem prekopu. Guardian še navaja, da so novi zračni posnetki pokazali, da se je ladja zravnala, saj je nos ladje obrnjen proti vzhodnemu bregu. Po prvih uspešnih korak so v znak praznovanja in sreče s hupami zatrobili vlačilci.

Ladjo so osvobodili po tem, ko so egiptovske oblasti sporočile, da bi lahko po šestih dneh ob plimi in prihodu dodatnih vlačilcev končno osvobodili zagozdeno tovorno ladjo, ki je blokirala Sueški prekop. V nedeljo so poskus reševanja zaustavili, ker so čakali na dodatne vlačilce, še pred tem, pa so izpod ladje izkopali 20.000 ton usedlin.

Ever Given, velikanka dolga 400 metrov, ki prevaža kontejnerje se je 23. marca po močnem vetru diagonalno zataknila čez južni del kanala in ustavila promet na znani ladijski poti med Evropo in Azijo.

Zaradi nesreče že 369 plovil čaka, da lahko prečka kanal, je še dejal Rabie. Nekatere ladje pa so že preusmerili na pot kokoli južnoafriškega rta dobrega upanja, da bi se tako izognile Sueški blokadi, čeprav je ta z 9500 kilometrov daljša in podaljša potovanje za sedem do deset dni, kar terja tudi večje stroške.