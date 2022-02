Veselje na Otoku: bliža se dan, ko je Elizabeta pred 70 leti podedovala prestol

Kraljico Elizabeto II. manj kot teden dni loči od še enega "rekorda", saj bo v nedeljo minilo sedemdeset let, odkar je podedovala prestol. Prvi monarh je, ki praznuje tako imenovani platinasti jubilej. Kraljica je postala šestega februarja leta 1952, pri komaj 25 letih. Okronali so jo več kot leto kasneje, drugega junija 1953. Britanci se platinastega jubileja veselijo tudi zato, ker poleti prinaša dva dela prosta dneva, in dolg, štiridnevni vikend.

