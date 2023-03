Večmesečne priprave na 5000 kilometrov dolgo pot do ukrajinskih zgodb

Za pot na fronto so potrebne temeljite večmesečne priprave. Izdaja dovolilnic, urejanje varnostnih zadev. Nato dolga pot, na terenu pa težke zgodbe. Naš posebni poročevalec Jure Tepina je Ukrajino prvič obiskal ob začetku vojne, pred nekaj dnevi se je vrnil s svojega drugega obiska. Je tokrat kaj drugače? Po kakšne zgodbe se je odpravil v 5000 kilometrov oddaljeno vojno območje?

Vesti, da naj bi Wagnerjevi plačanci obkolili Bahmut, niso spodbudne novice iz Ukrajine, meni naš posebni vojni poročevalec Jure Tepina, ki se je vrnil iz Ukrajine. "Predvsem smo lahko slišali, da so ključni mostovi čez reko porušeni, Rusi so jih minirali, Ukrajinci pa dokončno porušili, kar pomeni, da se Bahmutu štejejo ure," ocenjuje. Jasno je, da Ukrajinci kupujejo čas, s katerim bodo sestavili divizije, ki so jih obljubili, spomladi pa lahko pričakujemo nove protiofenzive z Ukrajinske strani, je še komentiral. Siloviti spopadi v ukrajinskem Bahmutu se namreč nadaljujejo. Skupina Wagnerjevih plačancev naj bi mesto obkolila, so v petek poročali tuji mediji. V video posnetku, ki je zakrožil po spletu, je vodja plačancev dejal, da iz Bahmuta vodi le še ena pot, in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj preda mesto. Razmere so se močno zaostrile tudi v sosednjem Kupjansku, ki so ga ukrajinske sile lani uspele osvoboditi. Oblasti so zdaj odredile delno evakuacijo.

icon-expand Civilistki v bližini Bahmuta. Kot je dejal Tepina, so ob frontnih linijah ostali le starejši ljudje. FOTO: Profimedia

Kako pa je bilo Tepini znova stati na Ukrajinskih tleh? Iz napadene države je prvič poročal pred dobrim letom dni ob začetku vojne, prejšnji teden se je na vojno območje vrnil. Kot pravi, se je tako na lastne oči prepričal, da država še vztraja, prav tako še vztrajajo ljudje. "V prvih dneh lanske invazije sem dejal, da je Putin že izgubil." Ruski predsednik je namreč napovedal, da bodo Ukrajino prevzeli v treh dneh. A država se še več kot 370 dni po prvi izstreljeni ruski raketi še vedno bori za svojo neodvisnost, spominja Tepina. "Putin je v položaju, kjer ne more zmagati. V tem trenutku ne morejo zmagati niti Ukrajinci, a njihova trdnost in odločnost je še vedno enaka kot pred enim letom. Država sama po sebi je popolnoma drugačna," je delil vtise.

icon-expand Razdejanje v Ukrajini FOTO: POP TV

Seveda imajo z nekdanjimi državami Sovjetske zveze skupno zgodovino in ogromno povezav, a za mnoge Ukrajince začetek vojne ni bil šok, je razložil. Kot mu je med obiskom dejal eden izmed profesorjev mednarodnega prava na univerzi v Kijevu, so na Ukrajince že v času zveze "gledali nekoliko zviška". "Naša vojna se ni začela lani, traja od leta 2014," so prepričani.

5000 kilometrov dolga in skrbno načrtovana pot po zgodbe Tepina je za zgodbo prepotoval 5000 kilometrov. "To je tako specifična stvar, da je včasih treba povedati tudi, kako poteka naše delo, kaj se tam v resnici dogaja." Tarča v vojni s(m)o tudi novinarji. Ob začetku vojne so obstreljevali ekipo SkyNewsa, letos so ubili dva tuja novinarja. Priprave na pot slovensko-hrvaške ekipe so bile skrbno načrtovane, trajale so več mesecev.

icon-expand Med vojno se je letališče v Hersonu spremenilo v kup kamenja, železa in plastike. Povsod so rovi, bunkerji in sledi vkopanih tankov. FOTO: 24ur.com

Za dostop do (ob)vojnih območij je treba pridobiti dovolilnice, te pregledujejo na nadzornih točkah. "Okoli Hersona je toliko nadzornih točk, da brez priprave ne moreš priti do frontne linije. Do sogovornikov moraš biti prilagodljiv – dogovorjeni smo bili za artilerijo, pa so odpovedali, stvari so tekoče," je opisoval. Novinarjem iz tujine pa pri dostopu pomagajo tudi domači novinarji.

icon-expand V Hersonu se nahaja ogromno neeksplodiranih ubojnih sredstev. Granat RPG7, protitankovskih min ... FOTO: 24ur.com

Tudi varnostne priprave trajajo dlje časa. Varnostna služba je ekipo spremljala ves čas, v Ukrajini so jih varovali tudi tamkajšnji varnostni organi. "Marsičesa ne bomo javno povedali, so nam pa tudi ruske strani dejale, katerih območij naj se raje izogibamo," je nadaljeval pripoved. Včasih pa se vseeno znajdeš na dosegu artilerije. "Tam smo se hitreje pobrali s te linije."

'Absolutno si človek, nisi ChatGPT' V nadaljevanju se je dotaknil tudi občutkov, ki po takem obisku ostanejo v človeku. Začel je, da je bila že sama rušilna moč raket nepredstavljiva. Nekaj te moči je sicer ugledal že lansko leto, letos pa je lahko obiskal tudi kraje, ki so bili lani prenevarni za obisk ali pa obiski tam niso bili dovoljeni. "Ko vidiš to, se moraš distancirati, ampak resno pride za tabo," je ob tem dodal.

icon-expand "Ko vidiš to, se moraš distancirati, ampak resno pride za tabo." FOTO: POP TV