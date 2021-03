Vesoljske agencije v svoje kamere ujele gnečo ladij v Sueškem prekopu

Ko so splavili nasedle ladje, se je ponovno sprostila ena najpomembnejših plovnih poti na svetu - Sueški prekop. Toda kot kažejo satelitski posnetki, je gneča, ki je nastala v kanalu, velika in bo verjetno trajalo še nekaj časa, da se bo promet sprostil. Medtem je upravnik prekopa sporočil, da je Suez zapustilo že 113 ladij, v naslednjem konvoju ga bo še dodatnih 95.

Potem, ko se je tovorna ladja zagozdila in za šest dni blokirala promet na Sueškem prekopu, se je ladjarska pot skozi Egipt ponovno sprostila v ponedeljek. Strokovni ekipi, ki si je prizadevala, da bi ladjo premaknila, so se pridružili vlačilci in bagerji, ki so odkopali 27.000 ton usedlin.

Uradniki Sueškega prekopa so čakali tudi na plimo. Spomladanske plime se pojavijo, med mladimi in polnimi lunami, ko so Zemlja, Sonce in Luna poravnani. Tokrat se je v tem primeru gladina morja dvignila za približno 46 centimetrov, kar je nekoliko olajšalo ponovno splavitev in izravnavo ladje. Po splavitvi je ladja pot nadaljevala proti severu do Velikega grenkega jezera, širšega dela sistema Sueškega prekopa. V soboto so Nasine kamere posnele ladje, ki so čakale v Sueškem prekopu.

icon-expand Zastoj ladij v Sueškem prekopu. FOTO: NASA

Tudi Evropska vesoljska agencija (Esa) je delila posnetke prometnega zastoja v Sueškem prekopu.

icon-expand Stanje v Sueškem prekopu 27. februarja. FOTO: ESA

Za primerjavo so dodali fotografijo izpred enega meseca, ko je promet tam potekal nemoteno. Na tokratni pa so vidne ladje, ki čakajo v vrsti.

icon-expand Sueški prekop je bil v ponedeljek poln ladij.

Medtem ko se je ladijski promet po kanalu začel ponovno premikati, pa bo potrebnega kar nekaj časa, da se gneča oziroma čakalna vrsta ladij počisti. V nedeljo je logistično podjetje Leth Agencies sporočilo, da je v kanalu obstalo 367 ladij. 154 jih je čakalo na severu v bližini pristanišča Said, 42 se jih je nahajalo v Velikem grenkem jezeru in 171 pa južno od nasedle ladje v Rdečem morju.

Večdnevni zastoj v Sueškem prekopu je nekaterim prevoznikom povzročal kar precej sivih las, saj so se morali odločiti, ali bodo počakali, da nasedlo ladjo osvobodijo, ali pa uberejo veliko daljšo pot okoli afriškega rta Dobrega upanja. Za tiste, ki so se odločile za daljšo pot, to pomeni, da bodo na cilj prispele po dveh tednih, zamude so lahko tudi do enega meseca. Po zadnjih informacijah je od ponedeljka zvečer Sueški prekop zapustilo že 113. To je na tiskovni konferenci ob obisku egiptovskega predsednika Abdela Fattaha al-Sisija v Suezu dejal vodja prekopa Osama Rabie.Dodal je še, da bo zvečer nov konvoj s približno 95 ladij zapustil prekop in nadaljeval svojo pot.