Vesoljske ambicije šestletnega Adama navdušile Naso

Ocenjevalec igrač Adam iz okrožja Cork je tako postal zvezda letošnje oddaje, ko je govoril o svojih vesoljskih ambicijah. Na vprašanje voditelja, kaj želi biti, ko odraste je Adam odgovoril zelo natančno. Povedal je, da želi postati komunikator vesoljskih plovil, čigar naloge so zagotavljanje komunikacijske povezave med kontrolo leta in astronavti.

Adam King je v petek nastopil v irski televizijski oddaji 'The Late, Late Toy Show' , kjer otroci preizkušajo in ocenjujejo najnovejše igrače. V pogovoru z voditeljem oddaje je razkril, da si želi, ko odraste, delati pri vesoljski agenciji kot nadzornik misij. Vesoljski navdušenec je po oddaji prejel sporočila podpore odmevnih astronavtov ter ameriških in evropskih vesoljskih agencij.

"Bi si želel morda postati tudi astronavt,"ga je še vprašal voditelj. "No, astronavt ne morem biti, ker imam krhke kosti," je pojasnil Adam in dodal, da upa, da bi raje astronavte usmerjal iz Zemlje. Z voditeljem sta tudi demonstrirala Adamovo sanjsko službo. Medtem, ko se je voditelj pripravljal, da se v vesolje izstreli v posebej izdelani kartonski raketi, mu je Adam dajal navodila, kot to počnejo pri pravi vesoljski agenciji.

Posnetek oddaje je na družbenih omrežjih postal izjemno viralen in prišel do Nase, ki je na Twitterju delila objavo: "Navdihujeta nas Adamovo prijazno srce in pustolovski duh. Pri Nasi je prostora za vse in komaj čakamo, da se nekega dne pridruži naši ekipi. Tu bomo, ko bo pripravljen."