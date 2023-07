Veter na Tirolskem s sunki do 161 km/h, obstale tudi gondole

Neurje, ki je v torek popoldan in zvečer pustošilo v Sloveniji, se je še pred tem razbesnelo v Avstriji in Italiji. Pri naših severnih sosedih so bile najbolj na udaru Tirolska, Koroška in Štajerska. Močan veter je s sunki tudi do 161 km/h uničeval vse pred seboj, ruval drevesa in odnašal strehe hiš. Zaradi podrtih dreves so bile zaprte številne ceste, marsikje pa tudi železniške proge. Zaradi izpada elektrike so ponekod obstale gondole, okoli 1600 pohodnikov je obstalo na gori na območju Rosenalma.

Nevihtna fronta, ki je prinašala močne nalive s točo in sunki vetra, ki so dosegali tudi 161 kilometrov na uro, je v torek, še preden je dosegla naše kraje, zajela tudi Avstrijo. Na Tirolskem, Koroškem in Štajerskem je nastalo več škode ter lokalnih izpadov električne energije, poroča Kronen Zeitung. Na Tirolskem je v času neurja brez električne energije za kratek čas ostalo okoli 18.000 gospodinjstev in 400 transformatorskih postaj. Po informacijah državnega omrežnega operaterja Tinetz je bilo zvečer brez elektrike še okoli 10.000 odjemalcev, poroča ORF. Prizadetih je bilo 288 transformatorskih postaj v 37 občinah.

130 gasilskih enot je bilo napotenih na teren zgolj na Tirolskem, kjer je bila najhuje prizadeta skupnost Silz. Tamkajšnji župan je prebivalcem poslal navodilo, naj v času vremenske ujme ne zapuščajo stavb, saj da po zraku letijo najrazličnejši odtrgani in odlomljeni delci. O poškodbah sicer ne poročajo.

PREBERI ŠE Silovit veter podiral drevesa in odkrival strehe, evakuirali 253 ljudi

Težave v gorah, na gondoli obtičalo 1600 planincev

Tirolski nadzorni center je poročal tudi o izrednih dogodkih v gorah. V Zillertal Areni v istoimenski dolini so zaradi izpada elektrike obstale gondole. Škodo so utrpele tudi koče. Po podatkih lokalne gorske železnice je okoli 1600 pohodnikov obstalo na gori na območju Rosenalma.

Najprej so v dolino prepeljali 400 ujetih planincev, nato pa so okoli 19. ure rešili tudi preostale. Oskrbeli so jih na postojankah in v kočah, nato pa so jih z žičnico prepeljali v dolino. Vendar pa na območju Gerlossteinbahn v občini Hainzenberg žičnice ni bilo mogoče zagnati. 20 ljudi je morala tako naposled fizično reševati gorska reševalna služba.

Tudi v deželi Salzburg sta zaradi podrtih dreves obstali dve žičnici. V Wagrainu (Pongau) so morali iz gondol rešiti 144 ljudi, v Uttendorfu (Pinzgau) pa je bilo ujetih 13 potnikov.

Leteči delci v kampu poškodovali 10 oseb

Težave so imeli tudi na Koroškem. Zaradi letečih delcev je bilo v kampu ob jezeru Gösselsdorf poškodovanih deset oseb.

Močno deževje je tam povzročilo poplave, neurje je povzročilo milijonsko škodo. 2,3-milijonska škoda je zgolj v kmetijstvu, poroča medij. Močno poškodovane so namreč poljščine, travnate površine ter vrtnine in drevesnice. Gasilci so na terenu odstranjevali podrta drevesa, iz kleti so črpali meteorno vodo. Zaprte so bile številne ceste in tudi marsikatera železniška proga. Na poti z vlakom je zaradi neurja obstal zvezni predsednik Alexander Van der Bellen, ki je z ostalimi potniki v vagonih čakal približno dve uri. Na avstrijskem Štajerskem sicer nove nevihte pričakujejo tudi v prihodnjih dneh.