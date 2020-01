Veter odpihnil Trumpov zid na meji z Mehiko

Na območju mesta Calexico v Kaliforniji je v sredo veter, ki je v sunkih pihal do 48 kilometrov na uro, z ograje odpihnil devet metrov visoke jeklene panele. Betonski temelji, s katerimi so bili pritrjeni, se še niso povsem posušili, so po poročanju britanskega BBC povedali uradniki.

Pojasnili so, da deli zidu, ki jih je odpihnil veter, niso povzročili škode ali koga poškodovali. "K sreči so se mehiške oblasti hitro odzvale in so preusmerile promet z bližnje ceste," so navedli v ameriški službi za nadzor meje.

Zid na meji z Mehiko, katerega namen je preprečevanje migracij, je bila ena od glavnih obljub ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred predsedniškimi volitvami leta 2016. Zgraditi namerava več kot 700 kilometrov zidu. Doslej so zgradili 161 kilometrov, pri čemer gre predvsem za zamenjavo obstoječega zidu z novim. V manjšem delu pa so zgradili tudi nov zid.