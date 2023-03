Veter odtrgal dvigalko, prevrnjena ladja poškodovala 25 ljudi

Ladja Petrel se je prevrnila, potem ko je odtrgalo eno od dvigalk, ki je ladjo držala na suhem. Kot so za BBC kasneje pojasnili mestni svetniki, je nesreči botroval močan veter. Fotografije po nesreči prikazujejo 3000 ton težko plovilo, nagnjeno pod kotom 45 stopinj.

Na kraj nesreče so poslali pet reševalnih vozil in ekipo helikopterske reševalne ekipe. Škotska policija je javnost pozvala, naj se izognejo območju in tako omogočijo dostop reševalnim službam. "Ekipe so še na kraju nesreče," so tudi sporočili ob približno 14. uri.