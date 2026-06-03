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Veter odtrgal ograjo mostu, odnašal senčnike in zabojnike za smeti

Zadar, 03. 06. 2026 12.39 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Poškodovan most v Zadru

Hrvaško so zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Največ težav v Zadru sta povzročila močan dež in veter, ki je dvigoval kanalizacijske pokrove, odnašal senčnike in zabojnike za smeti, na enem od mostov pa odtrgal ograjo. Eden od avtomobilov je zapeljal v odprt jašek, poplavilo pa je tudi enega od parkov.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je danes zaradi nevarnosti močnejših neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje Reke in Splita, za preostale dele države pa rumeno.

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Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo.

Hrvaški avtoklub (HAK) je zaradi močnega deževja posvaril voznike. Zaradi krajevnih nalivov se lahko na voziščih zadržujejo večje količine vode, možni pa so tudi manjši zemeljski plazovi in podori kamenja, zlasti na cestah v gorskih predelih in na jadranski magistrali.

Srbski republiški hidrometeorološki zavod (RHMZ) je za danes izdal opozorilo pred nevihtami za celotno državo. Te bodo ponekod močnejše, spremljajo pa jih lahko toča, močan veter in obilnejše padavine. Posebno opozorilo velja tudi za Beograd, kjer so možni močnejši nalivi, grmenje, toča in sunki vetra.

Hidrometeorološki zavod BiH pa je za danes izdal oranžno vremensko opozorilo za celotno državo zaradi močnejših krajevnih nalivov, neviht in sunkovitega vetra. Ponekod je prav tako možna tudi toča.

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KOMENTARJI3

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Slovenska pomlad
03. 06. 2026 14.09
Zadar je italijansko mesto
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
03. 06. 2026 14.04
Na balkanu kar ne odnese veter,zgine tako ali drugače.
Odgovori
+1
1 0
dededetox
03. 06. 2026 14.00
Ograja na mostu, ki jo odtrga veter je zeloooo varna hahah
Odgovori
+1
1 0
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