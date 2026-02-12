Veter podiral drevesa, družine brez elektrike, ena oseba umrla

Francoska meteorološka služba je za štiri departmaje na jugozahodu danes izdala najvišje, rdeče opozorilo zaradi silovitega vetra in nevarnosti poplav, za Savojo na vzhodu države pa zaradi nevarnosti plazov, poroča francoska televizija BFMTV. V departmaju Gironde so previdnostno evakuirali okoli trideset prebivalcev. Gladina reke Garonne, ki teče tudi skozi Bordeaux, hitro narašča.

Neurje Nils v Franciji Profimedia

Neurje je spremljal močan veter s sunki več kot 160 kilometrov na uro. Po podatkih oblasti je približno 850.000 gospodinjstev davi ostalo brez elektrike, od tega jih je večina v jugozahodnih regijah Nova Akvitanija in Oksitanija. Prišlo je do motenj v cestnem prometu, odpovedane so bile nekatere železniške povezave.

Umrl voznik tovornjaka