Veter podiral drevesa, družine brez elektrike, ena oseba umrla

Francoska meteorološka služba je za štiri departmaje na jugozahodu danes izdala najvišje, rdeče opozorilo zaradi silovitega vetra in nevarnosti poplav, za Savojo na vzhodu države pa zaradi nevarnosti plazov, poroča francoska televizija BFMTV.
V departmaju Gironde so previdnostno evakuirali okoli trideset prebivalcev. Gladina reke Garonne, ki teče tudi skozi Bordeaux, hitro narašča.
Neurje je spremljal močan veter s sunki več kot 160 kilometrov na uro. Po podatkih oblasti je približno 850.000 gospodinjstev davi ostalo brez elektrike, od tega jih je večina v jugozahodnih regijah Nova Akvitanija in Oksitanija.
Prišlo je do motenj v cestnem prometu, odpovedane so bile nekatere železniške povezave.
Umrl voznik tovornjaka
V departmaju Landes je umrl voznik tovornjaka. Po besedah predstavnika lokalnih oblasti je do nesreče prišlo zaradi odlomljene drevesne veje, ki je prebila vetrobransko steklo. V tem departmaju so ob obali izmerili sunke vetra s hitrostjo do 162 kilometrov na uro.
V španski regiji Katalonija z glavnim mestom Barcelono so oblasti zaradi silovitega vetra izdale rdeče opozorilo in iz previdnosti zaprle šole. Po podatkih civilne zaščite je bila zaradi podrtega drevesa hudo poškodovana ena oseba. Polomljena drevesa so tudi blokirala več železniških in cestnih povezav.
Na Majorki so na gorskih območjih izmerili hitrost vetra do 150 kilometrov na uro, je sporočila meteorološka služba Aemet. O morebitnih žrtvah ali večji škodi za zdaj po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni podatkov.
