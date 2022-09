Veter podiral drevesa in odkrival strehe, plaz ustavil promet

Po močnem neurju, ki je zajelo mesto Livorno in provinco Toskano, so imeli gasilci celo noč polne roke dela. Po poročanju oblasti naj bi na uro padlo okoli 118 milimetrov dežja. Deželno poveljstvo je sporočilo, da so gasilci opravili več ducat intervencij, predvsem so odstranjevali podrta drevesa in pokrivali odkrite strehe. V neurju se je porušil tudi dimnik.

Poplave in zemeljski plazovi v pokrajini Trento

Zaradi zemeljskega plazu na zahodni državni cesti je bila cesta za promet več ur zaprta. Težave v prometu so bile tudi na meji z Benečijo, kjer so močni sunki vetra podirali drevesa, na cestišče pa je padalo kamenje. Civilna zaščita je izdala obvestilo o ogroženosti zaradi močnih neviht in vetra vse do danes do 18. ure.

Tudi na zahodnem območju pokrajine Vercelli so močne nevihte povzročile veliko škode. Veter je odkrival strehe in na cestišče pometal količke. Zabeležili so, da je pihal s hitrostjo skoraj 100 km/h, številni prebivalci pa so na pomoč klicali tudi zaradi podrtih dreves.