Veter podiral drevesa, uničeval hiše, v razburkani vodi umrli trije otroci

Po navedbah policije iz mesta Lake Geneva je bilo na čolnu šest odraslih in štirje otroci. Posadka je skušala doseči varno zavetje, ko so se vremenske razmere nenadoma močno poslabšale, plovilo pa je potonilo.
Reševalci so iz vode rešili enega otroka in šest odraslih. Tri otroke so sprva pogrešali, nato pa so jih našli. Kljub oživljanju so zdravniki lahko le potrdili njihovo smrt.
Policija je sporočila, da so vsi štirje otroci v času nesreče nosili rešilne jopiče. Identitete umrlih za zdaj še niso razkrili, saj preiskava nesreče še poteka.
Oblasti so zaradi silovitega neurja razglasile izredne razmere. Močan veter je na širšem območju podiral drevesa in električne drogove ter poškodoval več stavb. Po besedah namestnika šerifa Toma Hausnerja so interventne službe prejele številne klice na pomoč zaradi poškodovanih objektov in ljudi, ujetih v stavbah.
Posredovanje reševalcev je dodatno oteževalo veliko podrtih električnih vodov in drugega naplavljenega materiala. "Električni vodi so povsod. Ljudi pozivamo, naj se jim ne približujejo," je opozoril Hausner.
V neurju je bila najmanj ena oseba lažje poškodovana, ko je nanjo padlo drevo.
Jezero Geneva je priljubljena turistična destinacija, ki v poletnih mesecih privablja številne obiskovalce.
Neurje je območje zajelo na predvečer praznovanja ameriškega dneva neodvisnosti. Medtem ko je velik del ZDA v primežu vročinskega vala s temperaturami nad 38 stopinj Celzija, so nekatera območja prizadela silovita neurja z močnim vetrom.
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