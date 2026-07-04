Veter podiral drevesa, uničeval hiše, v razburkani vodi umrli trije otroci

Po navedbah policije iz mesta Lake Geneva je bilo na čolnu šest odraslih in štirje otroci. Posadka je skušala doseči varno zavetje, ko so se vremenske razmere nenadoma močno poslabšale, plovilo pa je potonilo.

Reševalci so iz vode rešili enega otroka in šest odraslih. Tri otroke so sprva pogrešali, nato pa so jih našli. Kljub oživljanju so zdravniki lahko le potrdili njihovo smrt.

Policija je sporočila, da so vsi štirje otroci v času nesreče nosili rešilne jopiče. Identitete umrlih za zdaj še niso razkrili, saj preiskava nesreče še poteka.