Veter s hitrostjo 220 kilometrov na uro, drevo ubilo moškega v avtomobilu

Orkan je kopno dosegel v bližini letoviškega mesta Puerto Vallarta. Njegova moč se je nato zmanjšala, pomika pa se proti vzhodu z vetrovi, ki pihajo do 165 kilometrov na uro, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila mehiška meteorološka služba.

Pristojne službe so izdale opozorilo zaradi obilnih padavin ter do devet metrov visokih valov in močnih sunkov vetra v zveznih državah Colima, Jalisco in Nayarit.

Orkan Lidia je zahteval smrtno žrtev v kraju Punta de Mita v zvezni državi Nayarit, kjer je padlo drevo ubilo moškega v avtomobilu, so poročali mehiški mediji.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez je prebivalce prizadetih območij pozval, naj ostanejo v svojih domovih. Poudaril je tudi, da so v pomoč prebivalstvu napotili skoraj 6000 vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.