Veter širi požar, ljudje zapuščajo domove

Državni uradniki so pozvali ljudi, naj dajo prednost požarni nevarnosti pred tveganjem za okužbo z virusom, ki je zelo nizka. Perth je v petdnevno blokado - do konca petka - vstopil samo zaradi ene lokalno pridobljene okužbe. "Pomembno je ohraniti življenje. Če ste v karanteni in se morate evakuirati, se morate preprosto evakuirati," je dejal gasilski komisar Darren Klemm . Uradniki so pozvali ljudi, naj v evakuacijskih centrih nosijo maske in se samoizolirajo, kjer je to mogoče.

Gasilske službe so tudi v sredo pričakovale nadaljevanje zahtevnih razmer. Občane v bližini požara so pozvale, naj se pripravijo na odhod. Prestolnica Zahodne Avstralije je sicer sredi strogih ukrepov zaradi koronavirusa, kar otežuje sporočanja in upoštevanje varnostnih nasvetov za dva milijona prebivalcev Pertha.

Dim nad Perthom

Požar Wooroloo, ki se je začel v ponedeljek, ima obod 100 km in gori približno 30 km vzhodno od središča Pertha. Močan veter v torek je povzročil njegovo hitro širjenje in je gasilcem otežil gašenje. Poročali so, da je žerjavica pet kilometrov pred ognjem.

Vremenske napovedi za sredo niso vzpodbudne. Vremenoslovci napovedujejo ponovno okrepitev vetra, ki bi lahko dosegel moč do 75 km/h, kar bi lahko že tako nereden plamen razširilo v nova naseljena območja. Za skupnosti severno in severovzhodno od Pertha - vključno s predmestji Shady Hills, Bullsbrook, The Vines in Aveley - so izdali opozorila o evakuaciji.

V torek je Perth prekril dim, ki je nebo spremenil v motno oranžno barvo in občasno je nad primestnimi domovi deževal pepel. Uradniki so izdali opozorila za javno zdravje, v katerih so ljudi pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih in se izogibajo vdihavanju dima. Premier Zahodne Avstralije Mark McGowan je dejal, da se država sooča z izjemno situacijo: "Popolna blokada mesta in divji požar. Vsi smo na preizkušnji."Prebivalce, ki ne živijo blizu požara, je pozval, naj upoštevajo zdravstvene napotke in ostanejo doma.

Požarna nevarnost se je to poletje preselila v Zahodno Avstralijo

Avstralija je lani poleti v najbolj naseljenih vzhodnih zveznih državah utrpela močne požarne obremenitve, toda na teh območjih so bile letos večinoma hladnejše in deževne razmere – vpliv vremenskega pojava La Nina. Oblasti so napovedovale, da bo na drugi strani države – v Zahodni Avstraliji - to poletje največja požarna nevarnost. "Zahodna Avstralija je imela leta 2020 majhno količino padavin in razmere so zelo suhe, deli južne in jugozahodne obale lahko poleti pričakujejo nadnaravne požare," je decembra lani opozoril osrednji center za gozdne požare in naravne nevarnosti.

V torek je namestnik gasilskega komisarja Craig Waters dejal, da območje v preteklosti še ni videlo tako velikih požarov, a"v zadnjih nekaj letih smo opazili povečano požarno obnašanje s hitrim stopnjevanjem čez noč". "Spreminjanje podnebja ... in primanjkljaj vlage v tleh vpliva na obnašanje ognja,"je dejal.

Po podatkih znanstvenih in vremenskih agencij se je Avstralija od začetka merjenja leta 1910 v povprečju ogrela za 1,4 stopinje Celzija. To je privedlo do povečanega števila ekstremnih vročinskih dogodkov in povečanja števila dni za nevarnost požara.