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'Veter sprememb': bodo ZDA Britancem odrekle podporo?

Buenos Aires, 04. 09. 2026 10.52 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Falklandski otoki

Argentinski predsednik Javier Milei je glede spora z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na Ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil s sankcijami.

"Uporabili bomo vsa diplomatska, gospodarska in pravna sredstva, da odvrnemo državne in nedržavne akterje, ki kršijo našo suverenost," je dejal Javier Milei v televizijskem nagovoru.

Mileijeva izjava sledi po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek dejal, da ZDA preučujejo svoje stališče glede britanske suverenosti nad Falklandskim otočjem. "Vedno preverjam vsako stališče," je Trump dejal novinarjem v Beli hiši. ZDA uradno zavzemajo nevtralno stališče, dejansko pa priznavajo britansko upravo na arhipelagu.

Pred tem je Trump o Falklandskih otokih spregovoril tudi za britanski GB News. Na vprašanje, ali bi ZDA priskočile na pomoč Veliki Britaniji pri sporu z Argentino, je odgovoril, da Britancev ni bilo tam, ko so potrebovali pomoč pri Iranu.

Da to pomeni podporo Argentini, je ocenil Milei. "ZDA razmišljajo o spremembi smeri, ker vedo, da imajo v Argentini zanesljivega partnerja," je dejal v nagovoru.

Javier Milei in Donald Trump
Javier Milei in Donald Trump
FOTO: AP

Kot razlog za napovedane ukrepe je libertarni argentinski predsednik navedel projekt Sea Lion, ki ga vodita podjetji iz Velike Britanije in Izraela in katerega cilj je pridobivanje nafte na morju okoli 220 kilometrov severno od otočja, ki ga Argentina imenuje Malvini. Milei je dejal, da projekt krši resolucijo Združenih narodov, ki obe strani poziva, naj se vzdržita enostranskih ukrepov na otokih. "Če bomo to dopustili, bomo britanski vladi dali spodbudo, da še bolj utrdi okupacijo otokov in izkoriščanje naših virov," je dejal.

Po njegovih besedah gre za "nevarnost, ki zahteva ustrezen odziv". Podjetjem, ki bi bila neposredno ali posredno vključena v projekte na otokih brez argentinskega dovoljenja, bo prepovedano poslovanje v Argentini, je napovedal Milei.

Dejal je še, da bo Argentina na Ognjeni zemlji na skrajnem jugu Južne Amerike zgradila integrirano mornariško oporišče, ki bo po njegovih besedah odločilnega pomena za geopolitični vpliv države.

Spor med Londonom in Buenos Airesom

Falklandski otoki so britansko čezmorsko ozemlje od leta 1833, suverenost nad njimi pa si lasti tudi Argentina. Otočje v jugozahodnem Atlantskem oceanu je že več desetletij predmet spora med Londonom in Buenos Airesom, ki sta se zaradi tega leta 1982 zapletla celo v desettedensko vojno. Tamkajšnji prebivalci so na referendumu leta 2013 z veliko večino izrazili željo, da ostanejo britansko ozemlje.

Nekateri analitiki sicer Mileijevo nedavno zanimanje za otoke vidijo kot še en poskus ustvarjanja dimne zavese, saj je njegova priljubljenost v Argentini na najnižji stopnji doslej. Pričakovati je, da bo prihodnje leto ponovno kandidiral.

Njegova vlada se sooča s številnimi obtožbami o korupciji in slabimi gospodarskimi rezultati. Njegova politika ostrega zategovanja pasu je sicer spravila inflacijo pod nadzor, a sta se povečali brezposelnost in revščina.

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