'Veter sprememb': bodo ZDA Britancem odrekle podporo?

"Uporabili bomo vsa diplomatska, gospodarska in pravna sredstva, da odvrnemo državne in nedržavne akterje, ki kršijo našo suverenost," je dejal Javier Milei v televizijskem nagovoru.

Mileijeva izjava sledi po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek dejal, da ZDA preučujejo svoje stališče glede britanske suverenosti nad Falklandskim otočjem. "Vedno preverjam vsako stališče," je Trump dejal novinarjem v Beli hiši. ZDA uradno zavzemajo nevtralno stališče, dejansko pa priznavajo britansko upravo na arhipelagu.

Pred tem je Trump o Falklandskih otokih spregovoril tudi za britanski GB News. Na vprašanje, ali bi ZDA priskočile na pomoč Veliki Britaniji pri sporu z Argentino, je odgovoril, da Britancev ni bilo tam, ko so potrebovali pomoč pri Iranu.

Da to pomeni podporo Argentini, je ocenil Milei. "ZDA razmišljajo o spremembi smeri, ker vedo, da imajo v Argentini zanesljivega partnerja," je dejal v nagovoru.