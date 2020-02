Veter v Dalmaciji 'odnesel' tanker, burja pihala s hitrostjo čez 200 km/h

Močni udari burje so najbolj prizadeli Makarsko, zato so danes po mestu prizori poškodovanih avtomobilov, porušenih oglasnih panojev in dreves.Ponoči je temperatura v okolici Biokova padla na -13 stopinj Celzija, občutek mrazu zaradi ekstremnega vetra pa je bil kar -29 stopinj Celzija.

Zaprte so številne ceste, neurje je povzročilo visoko materialno škodo. Zaradi vetra so zaprte ceste za tovorna vozila in avtobusa iz notranjosti države proti Dalmaciji in obratno. Prekinjene so številne trajektne in katamaranske linije.

Splitski gasilci so imeli polne roke dela z odstranjevanjem podrtih dreves iz cest in avtomobilov, oglasnih panojev, balkonskih ograj. Burja je odnesla tudi stojnico, ki je poškodovala avtomobil. O posledicah včerajšnjega neurja poročajo tudi iz Zagreba, kjer so iz nebotičnikov med drugim padali kosi fasade.