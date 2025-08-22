Svetli način
Tujina

Veter v Osijeku podiral drevesa, uničil teraso hotela, dež poplavil ceste

Osijek, 22. 08. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Gasilci in komunalne službe odpravljajo posledice neurja, ki je v četrtek pozno popoldne zajelo Osijek z okolico. Močan veter je podiral drevesa in uničil teraso enega od hotelov, obilno deževje pa je poplavilo številne ceste. Dežurne službe so prejele več deset klicev, poročil o poškodovanih osebah za zdaj ni.

Zaradi nevarnosti neurij in močnega vetra je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za danes izdal rumeno vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo, za območje Dubrovnika pa oranžno. Drugod se bo vreme danes po napovedih vremenoslovcev umirilo.

Dežurne službe so v četrtek zaradi neurja na širšem območju Osijeka prejele okoli 80 klicev. Večinoma so se nanašali na drevesa, ki so padla na ceste, električne vode ali hiše, ter na poplavljene kleti in ulice. Pri kraju Darda je vlak trčil v drevo, so v četrtek zvečer sporočili iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite.

Močan veter je izruval tudi več dreves v bližini hotela v Čepinu blizu Osijeka ter povzročil škodo na terasi hotela. Vsi gostje in zaposleni so bili na varnem, je po poročanju hrvaških medijev sporočila uprava hotela.

V nekaterih naseljih je bila zaradi neurja prekinjena oskrba z električno energijo.

Pred tem je neurje v dopoldanskih urah zajelo severozahodni del hrvaške Istre, posebno Umag, obilno deževje pa je povzročalo težave tudi v delih Kvarnerja.

osijek hrvaška slavonski brod neurje
Levi so barabe
22. 08. 2025 12.00
Zaprite medijsko hišo. Če bi bil bogataš bi vas kupil samo zato da zaprem vašo firmo za vedno
ODGOVORI
0 0
VladdyDaddy
22. 08. 2025 11.47
+2
Wow, še ena novica o vremenu v državi kjer pretepajo slovence
ODGOVORI
3 1
300 let do specialista
22. 08. 2025 11.42
+3
Osijek- predel Ljubljane ali Celja??? 😄
ODGOVORI
4 1
Delavec_Slo
22. 08. 2025 11.34
+3
In, saj bodo zrihtali prej kot v slovenij!
ODGOVORI
3 0
Anion6anion
22. 08. 2025 10.38
+7
Nova vest iz hrvatije
ODGOVORI
8 1
Prototip
22. 08. 2025 11.19
+4
Res je,,jaz se že mal učim hrvaščine,,če spremenimo jezik.je pa res,da noben hrvat ne zna slovensko,,slovenčki pa tekoče hrvaško,,sploh ko so čez njihovo mejo.
ODGOVORI
5 1
