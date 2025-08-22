Veter v Osijeku podiral drevesa, uničil teraso hotela, dež poplavil ceste

Zaradi nevarnosti neurij in močnega vetra je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za danes izdal rumeno vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo, za območje Dubrovnika pa oranžno. Drugod se bo vreme danes po napovedih vremenoslovcev umirilo.

Dežurne službe so v četrtek zaradi neurja na širšem območju Osijeka prejele okoli 80 klicev. Večinoma so se nanašali na drevesa, ki so padla na ceste, električne vode ali hiše, ter na poplavljene kleti in ulice. Pri kraju Darda je vlak trčil v drevo, so v četrtek zvečer sporočili iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite.

Močan veter je izruval tudi več dreves v bližini hotela v Čepinu blizu Osijeka ter povzročil škodo na terasi hotela. Vsi gostje in zaposleni so bili na varnem, je po poročanju hrvaških medijev sporočila uprava hotela.

V nekaterih naseljih je bila zaradi neurja prekinjena oskrba z električno energijo.

Pred tem je neurje v dopoldanskih urah zajelo severozahodni del hrvaške Istre, posebno Umag, obilno deževje pa je povzročalo težave tudi v delih Kvarnerja.