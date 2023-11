Veteranu vrnili upanje: prva presaditev celega očesa in dela obraza na svetu

Strokovnjaki so preboj označili za ključni trenutek v prizadevanju za povrnitev vida milijonom ljudi. Zahtevno operacijo so sicer izvedli že 27. maja letos, ekipa kirurgov pa je v četrtek sporočila, da 46-letni Aaron po presaditvi okreva dobro in da je darovano oko videti izjemno zdravo. Na presajeno oko sicer ne vidi, vendar pa njegovo desno oko še vedno deluje.

Dve leti po nesreči pa se zanj začenja popolnoma novo življenje. Ekipa newyorških kirurgov je namreč opravila 21-urno operacijo in mu presadila celotno oko ter del obraza. Kirurgi lahko sicer že leta uspešno presajajo roženico, a to je prvič, da so uspešno presadili celotno oko, poročajo tuji mediji. Pri operaciji je sodelovalo več kot 140 zdravstvenih delavcev.

"Že samo dejstvo, da smo izvedli prvo uspešno presaditev celega očesa z obrazom, je izjemen podvig, za katerega so mnogi dolgo mislili, da ni mogoč," je dejal dr. Eduardo Rodriguez , eden vodilnih kirurgov v ekipi. Poudaril je, da je to velik korak naprej, ki utira pot za naslednje poglavje za obnovitev vida. "Ne trdimo, da bomo povrnili vid, a prepričan sem, da smo korak bližje temu," je kirurg povedal za ABC News .

Za CNN je spregovorila tudi njegova žena, ki je navdušena nad uspešno operacijo. Ko je Meagan prvič pogledala v moževo novo oko, je opazila oteklino po operaciji in videla, da je oko rjavo. Aaron ima namreč naravno modre oči. Videla je tudi nov nos, ustnice in lice in takrat so jo preplavila čustva. "Bil je nor, odličen, čuden, nenavaden, ekstatičen, srečen občutek," je povedala.

Njenemu možu so morali sicer po nesreči odstraniti tudi levo roko, v naslednjih mesecih pa je prestal številne operacije, vključno z operacijo proteze za roko. A presaditev očesa je 46-letnik označil za "spremembo življenja". "Videti sem kot normalna oseba, ki se lahko sprehodi po ulici," je povedal za NBC News. Dodaja še, da bo, če se vid na levem očesu obnovi, resnično srečen, a zadovoljen je tudi že s tem, da je znanosti pomagal napredovati na tem področju in da bo znanje, ki so ga zdravniki pridobili med operacijo, morda lahko pomagalo nekomu v prihodnosti.