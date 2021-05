Veterinar z operacijo 17-letni tigrici rešil oko

Tigrici so nedavno operirali sivo mreno, a osebje je opazilo, da se stanje njenega levega očesa slabša, zato so poklicali veterinarja, specializiranega za oči, ki je tigrici postavil diagnozo čira na roženici.

Operacijo sive mrene so na tigrici izvedli leta 2019, preden so ju s hčerko preselili v park divjih živali. Ker je vsak dan potrebovala kapljice, je osebje zdravje njenega levega očesa skrbno spremljalo. Prva operacija, ki so jo zaradi razbarvanja izvedli v začetku februarja, ni imela želenega učinka, stanje njenega očesa pa se je še dodatno poslabšalo. Po pregledu je dr. Williams ocenil, da je razjeda na očesu nastala zaradi poškodbe. "Mislim, da se je v svoji ogradi udarila z bambusovo palico," je pojasnil.

Že naslednji dan pa je skupaj s Stevom Philpom, veterinarjem iz Mednarodne veterinarske skupine za živalske vrtove, opravil prvo tovrstno operacijo velike mačke na svetu. Za izvedbo operacije roženice, ki pri domačih mačkah in psih ni redka, so za 30 minutno operacijo pri 93-kilski Ratni potrebovali "veliko več anestetika".